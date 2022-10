Ce sérum The Ordinary est l’arme ultime contre les boutons et le manque d’éclat

Grâce à ses actifs puissants, le sérum Niacinamide 10% + Zinc 1% de The Ordinary fait la peau plus lisse, plus nette et plus lumineuse. On vous dit tout sur ce produit de choc et sur la meilleure façon de l’intégrer à votre routine de soin.

Dans la famille des produits stars de The Ordinary, le sérum Niacinamide 10% + Zinc 1% tient une place particulière. Depuis son lancement en 2016 (il fait partie des dix premières références commercialisées par la marque canadienne), sa formule transparente a déjà séduit des dizaines de milliers de personnes, faisant de lui un véritable best-seller. Une incroyable success story pour ce petit flacon, plébiscité depuis les premiers jours, et qui continue de se vendre toutes les deux secondes dans le monde !

Sérum anti-imperfections Niacinamide 10% + Zinc 1% — The Ordinary — 7,90 € pour 30 ml

Quels sont les effets du sérum Niacinamide 10% + Zinc 1% de The Ordinary sur la peau ?

Pour répondre aux besoins de toutes les peaux, et plus particulièrement de celles qui ont tendance à souffrir d’imperfections et/ou d’hyperséborrhée, The Ordinary mise sur deux ingrédients bien étudiés : la niacinamide et le zinc.

La première, aussi connue sous le nom de vitamine B3, est une molécule polyvalente qui a de nombreuses vertus scientifiquement prouvées pour la peau, dont celle de réguler la production de sébum et de réduire l’inflammation. Le zinc, de son côté, est connu pour lutter contre la prolifération des bactéries qui favorisent l’apparition des boutons, ainsi que pour aider les lésions à cicatriser plus rapidement. Il a aussi une action matifiante.

Ce duo d’actifs permet au sérum Niacinamide 10% + Zinc 1% de cibler des problématiques bien connues des peaux mixtes à grasses (mais pas que !) comme les brillances, les pores dilatés et obstrués, les imperfections, les rougeurs dues à l’inflammation et les cicatrices résiduelles d’anciens boutons.

Mais ce n’est pas tout ! Il répond aussi à de nombreux besoins additionnels, notamment en renforçant de manière significative la fonction barrière de la peau, ainsi qu’en améliorant son éclat, sa douceur et son hydratation, faisant de ce sérum un produit universel.

Comment intégrer le sérum Niacinamide 10% + Zinc 1% de The Ordinary dans sa routine ?

Le sérum Niacinamide 10% + Zinc 1% de The Ordinary s’applique sur une peau propre et parfaitement nettoyée, matin et/ou soir. En fonction des zones que l’on souhaite traiter, il faut compter entre deux et cinq gouttes de produit, à répartir du bout des doigts sur le visage et le cou, tout en évitant la zone délicate du contour des yeux.

Une fois que le produit a pénétré, on peut appliquer ses autres soins traitants (deux sérums au maximum, et dans un ordre précis : celui qui traite sa problématique cutanée la plus importante en premier, suivi du second) ou terminer sa routine skincare avec une crème hydratante et, si nécessaire, un soin solaire.

Attention tout de même : la marque recommande de ne pas utiliser son sérum Niacinamide 10% + Zinc 1% avec un soin à base de vitamine C, cette dernière ayant le potentiel de réduire l’efficacité de la niacinamide. Pour profiter des bienfaits de tous les actifs, il vaut donc mieux les répartir entre le matin et le soir.

Afin d’éviter les mauvaises surprises, The Ordinary conseille aussi d’effectuer un patch test (on parle aussi de « test épicutané ») avant d’intégrer tout nouveau produit à sa routine de soin. Pour cela, il suffit d’appliquer une goutte de formule sur une zone de peau propre du haut de l’avant-bras, puis d’attendre 24 heures avant de rincer. Si l’épiderme se met à rougir ou à démanger pendant le test, et/ou que des irritations apparaissent, il vaut mieux s’en tenir là et chercher un produit plus adapté.

Pour compléter sa routine The Ordinary Si ce sérum donne de très bons résultats lorsqu’il est utilisé comme unique soin traitant, ses effets sur la santé et la beauté de la peau sont encore plus visibles lorsqu’il est associé à une autre formule culte de la marque : le sérum hydratant Acide Hyaluronique 2% + B5 (8,90 € pour 30 ml). Utilisés ensemble (The Ordinary conseille d’appliquer le soin qui cible son besoin prioritaire en premier), ces deux produits répondent à de nombreuses problématiques beauté universelles : l’hydratation, les imperfections et les brillances, l’éclat, l’intégrité de la barrière cutanée, la douceur et l’homogénéité de la peau. Un duo de choc qui fait figure d’essentiel.

