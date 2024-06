Pourquoi gratter son vernis écaillé est une mauvaise idée

Vous êtes du genre à vouloir éliminer la moindre parcelle de votre vernis abîmé en grattant méticuleusement vos ongles ? C’est une mauvaise idée et on vous explique pourquoi.

Cela nous arrive à toutes. Quelques semaines après avoir fait une jolie manucure à la maison ou en institut, celle-ci commence à s’abîmer, le vernis à s’écailler. Et, pour éviter que nos mains paraissent « négligées », on se donne pour mission de décoller la moindre parcelle de vernis restant, sur chaque ongle.

C’est pourtant une très mauvaise habitude, pire encore que de se ronger les ongles, si l’on en croit des expertes.

Une dégradation de la qualité des ongles

Dans un article publié sur la version américaine du HuffPost, Vanessa Sanchez McCullough, manucure à Los Angeles pour la marque de vernis à ongles CND, explique que gratter le vernis risque d’abîmer durablement vos ongles :

« Pensez à vos ongles comme à un bloc-notes et imaginez qu’à chaque fois que vous enlevez votre vernis, vous arrachez des pages du bloc-notes », détaille Vanessa Sanchez McCullough.

En grattant le vernis de l’ongle régulièrement, sur chaque manucure qui commence à s’abîmer, vous risquez d’altérer la structure de vos ongles : non seulement la plaque dure et kératinisée (les onychocytes) qui constitue l’extérieur de l’ongle, mais aussi ce que l’on appelle la racine de l’ongle, c’est-à-dire la structure de tissu mou sous la plaque de kératine, et qui est le centre de production de l’ongle. Gratter le vernis risque aussi d’endommager les cuticules qui servent de joint protecteur pour empêcher l’humidité et les infections de pénétrer dans l’ongle.

« Lorsque le vernis à ongles est enlevé, les couches supérieures d’onychocytes peuvent également être enlevées par inadvertance en même temps que le vernis, laissant l’ongle avec une surface inégale et des taches blanches appelées granulations de kératine », détaille au Huffpost US la dermatologue Dana Stern. Elle explique que si les granulations de kératine ne sont pas nocives en soi, elles sont un signe de déshydratation et de détérioration de l’ongle.

Outre la déshydratation de l’ongle, gratter le vernis à ongles écaillé peut amincir l’ongle et donc le rendre moins résistant. Enfin, cette mauvaise habitude risque de provoquer une pathologie appelé onycholyse, c’est-à-dire un décollement des couches supérieures de l’ongle, ce qui est très douloureux.

Prendre soin des ses ongles au quotidien

Si vous avez pris l’habitude de décoller le vernis (semi-permanent ou non) qui s’abîme, mieux vaut arrêter dès maintenant. Comme l’explique le Dr Dana Stern, il est important de laisser vos ongles récupérer en les laissant nus, le temps que les granulations de kératine se développent et que l’ongle récupère des dommage qu’il a subis.

Si vos ongles sont particulièrement abîmés, vous pouvez tentez de les exfolier doucement, avec de l’acide glycolique, pour supprimer toutes les cellules mortes.

Vous pouvez aussi utiliser de l’huile pour cuticules pour éviter d’avoir des ongles déshydratants, et donc cassants. « Garder votre plaque à ongles et vos cuticules hydratés favorisera une croissance saine des ongles et aidera à garder les ongles en meilleure forme », souligne Vanessa Sanchez McCullough.

Enfin, attention aux produits détergents : lorsque vous faites le ménage, veillez bien à porter des gants, sous peine de voir les actifs de ces produits abîmer vos ongles, encore davantage que le vernis.

