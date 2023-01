Attendez, les ongles ça s’exfolie ?

On savait qu’on pouvait s’exfolier le corps, le visage, les genoux et les aisselles mais les ongles, vraiment ?

Si les routines beauté du corps et du visage sont souvent savamment élaborées, ce n’est pas toujours le cas des mains et plus spécifiquement des ongles qui ont pourtant besoin, eux aussi, de soins. Mais mis à part les hydrater et appliquer de l’huile à cuticules (ce qui est déjà bien), que peut-on faire de plus ? La réponse est simple : il est conseillé de les exfolier ! Un geste qui ne va clairement pas de soi, mais qui a été introduit en vidéo par l’une des papesses de la dermato sur Tiktok, le Docteur Dray (comptant à son actif plus de 252k abonnés à ce jour).

Les bienfaits de l’exfoliation des ongles

À quoi sert de s’exfolier les ongles, quand on peut simplement les laisser tranquilles ? La dermatologue Dana Stern a répondu à cette question pour Refinery29 US :

« Vos ongles ont des couches de cellules d’ongles mortes – aussi connus sous le nom de onychocytes – qui se déshydratent et sont endommagées par les expositions environnementales telles que l’eau, les changements de température, ainsi que les produits chimiques, le dissolvant étant le plus grand coupable. En conséquence, les onychocytes se soulèvent et se séparent, ce qui provoque une desquamation – c’est analogue à une peau sèche, rugueuse et squameuse. »

Pour résoudre ce problème, l’exfoliation est une bonne méthode, car elle va retirer la desquamation, comme elle le ferait avec les cellules mortes de la peau.

Mais que se passe-t-il si on ne s’exfolie pas ? Dans certains cas bien sûr, l’ongle retrouve naturellement sa santé et rien de plus n’est à faire. Mais le docteur Stern met quand même en garde les personnes qui ont tendance à garder leur vernis longtemps :

« Des taches blanches appelées granulations de kératine peuvent se former lorsque le vernis est laissé trop longtemps, puis les onychoctes sont éliminés avec le vernis, ce qui est particulièrement courant sur les ongles où les gens ont tendance à garder le vernis pendant de très longues périodes. Sans oublier que des crêtes peuvent se développer, ce qui est essentiellement une atrophie de la matrice de l’ongle, également connue sous le nom de plaque de l’ongle qui produit la structure. »

Au-delà de ce scénario catastrophe, l’exfoliation des ongles peut simplement être utile à toutes les personnes désirant en prendre soin pour éviter des phénomènes comme le dédoublement, les stries ou la fragilité. Des problématiques qui doivent d’abord être explorées de manière médicale afin de s’assurer qu’elles ne proviennent pas d’une carence ou d’un autre problème de santé.

Comment s’exfolier efficacement les ongles ?

Pour exfolier vos ongles, imbibez un coton-tige de lotion à l’acide glycolique (celle de The Ordinary fonctionne très bien) et appliquez le produit directement sur vos ongles et vos cuticules. Ensuite, hydratez-vous simplement avec une crème pour les mains ou pour le corps.

Pourquoi l’acide glycolique précisément ? Le Docteur Stern l’explique :

« La littérature médicale a démontré que l’acide glycolique peut être un agent efficace pour le rajeunissement des ongles. Il est très courant dans les soins de la peau, mais assez révolutionnaire pour les ongles. »

À quelle fréquence ?

Évidemment, le faire tous les jours engendrerait une fragilité des ongles et des cuticules. La bonne fréquence ? Exfolier cette zone une fois par semaine pour obtenir de bons résultats au fil du temps (il faut au minimum 21 jours pour commencer à voir les premiers effets d’un traitement se pointer). Alors un peu de patience, vous serez récompensé.

Shoppez votre exfoliant

Lotion Glycolic Acid 7% – The Ordinary – 12,90€

Lotion à l’acide glycolique – The Inkey List – 9,90€

Crédits de l’image de une : @allison christine.