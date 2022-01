5 tendances beauté de 2022 qu’on a déjà intégrées à nos routines

Maintenant qu’on est passées en 2022, il est quand même temps de savoir ce qu’il nous attend niveau tendances beauté ! En voici 5 qu’on a déjà adoptées.

Qu’on l’on soit plutôt du style à ne changer de routine sous aucun prétexte ou une véritable beautysta, il est toujours agréable de pouvoir être à jour sur les tendances qui vont ponctuer l’année. Vu que 2022 a déjà sonné, on va pouvoir vous parler de celles qui sont arrivées à tirer leur épingle du jeu. Hop, c’est parti !

Les space-buns

Hauts perchés, les space-buns viennent imposer leur style futuriste en 2022. Bien qu’ils ne datent pas d’hier, on peut dorénavant les voir fleurir sur de nombreuses têtes à la fois dans la rue, sur les réseaux sociaux et même sur les podiums.

« Pinterest prédit que les gens célébreront leur texture naturelle avec de grandes techniques de coiffure », raconte Jenna Landi, responsable des analyses de marque chez Pinterest au magazine Byrdie.

La coloration bicolore

Un brun foncé ou un bleu en-dessous d’un blond platine, ça ne vous dit rien ? Les années 90-2000 peut-être ? Cette double coloration plutôt originale revient cette année et entend bien balayer (c’est le cas de le dire) d’un revers de la main les inspirations plus classiques.

Vous vous demandez ce que ça peut bien donner ? Regardez cette photo de Miley Cyrus…

Les galaxy nails

Récemment, on vous parlait du Deep Blue, qui s’avère être la couleur de vernis la plus tendance de 2022. Et si cette teinte profonde et lumineuse s’impose, les nail art qui y sont associés font, eux aussi, une véritable percée.

On pense principalement aux galaxy nails, teintés de constellations, qui s’avèrent faire partie des plus grosses recherches beauté sur Pinterest selon Byrdie.

Les piercings

Les piercings n’auront jamais été aussi à la mode qu’en 2022 !

Particulièrement l’implant microdermal, qui, situé à la base du cou, sur le doigt ou encore sur le visage, s’impose de plus en plus tout en restant relativement discret. Ce dernier permet d’incruster un bijou directement sur le corps sans qu’une tige ou un élément fixateur ne dépasse. Et ça change pas mal la donne.

Les strass

Jamais le regard n’aura été aussi lumineux. Et pour cause : les strass s’imposent sur le ras de nos cils pour pouvoir souligner la forme de nos yeux.

Bien qu’étant plus fastidieuses à poser qu’un simple trait de liner (quoi que), ces pierres auront la capacité de donner à votre mise un beauté un côté précieux inégalé.

Les 90s lips

Vous pensiez qu’en 2022 on allait arrêter de mettre en avant notre contour des lèvres ? Eh bien pas du tout !

Justement, cette année est celle où on assume à fond cette technique pour pouvoir l’arborer sans concession. Lèvres glossées, contour marron café… On ose ! Et pas qu’un peu.

À lire aussi : La nouvelle ligne beauté écoresponsable de Chanel, ça donne quoi ?

Crédits de l’image de une : @parisa__zahedi, @folahontas.