5 tendances beauté made in TikTok qu’on emmène volontiers en 2022

Maintenant qu’on est en 2022 (bonne année au fait), l’heure est au bilan. Quelles sont les tendances beauté repérées sur TikTok qui vont continuer de ponctuer notre routine en cette nouvelle année ?

Même si on ne respecte pas toujours nos propres résolutions, la nouvelle année incarne aussi l’occasion de pouvoir repartir sur de bonnes bases dans tous les domaines de notre vie. Y compris la beauté !

Et parmi touuuuutes les tendances qu’on a pu voir sur TikTok cette année, certaines sont à laisser de côté bien sûr, mais d’autres, sont à garder précieusement. Lesquelles ? Allez, on arrête de vous faire attendre…

Les heatless curls, des boucles sans chaleur

Pouvoir obtenir de jolies ondulations sans avoir à utiliser un fer à boucher ? Oui c’est possible et cette technique est celle des heatless curls — littéralement boucles sans chaleur !

Elle consiste principalement à enrouler ses cheveux humides autour d’un tissu (en soie ou satin de préférence, mais ça fonctionne très bien avec une ceinture de peignoir de bain ou des chaussettes) et de les laisser sécher ainsi toute la nuit.

Même si le résultat n’est pas aussi impeccable que lors de l’utilisation d’un fer chaud, la technique mérite quand même d’être connue… Et essayée !

Les patch d’hydrocolloïdes

On vous le dit sans arrêt : percer un bouton blanc, c’est interdit. Mais bon, vous le faites, on le fait, bref personne ne respecte cette règle.

Cependant, pour que ledit bouton puisse se faire la malle plus rapidement et sans violence, vous pouvez utiliser un patch d’hydrocolloïdes. Vous savez, ce sont ces autocollants qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux que l’on utilise pour guérir une vilaine ampoule ! Eh bien figurez-vous qu’il en existe dédiés aux boutons.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont efficaces.

Les soap brows

Appliquer du savon sur ses sourcils afin de leur donner une forme plus élancée qui tient en place toute la journée ? C’est la technique, un peu folle c’est vrai, des soap brows !

Inspirée du brows lamination, une pratique plus permanente, cette méthode est une vraie révolution dans notre routine beauté. Et si vous avez les poils qui ont tendance à retomber à la moindre brise, vous allez kiffer !

L’utilisation d’acides

Cette année plus que jamais, les acides font parler d’eux. Et même s’ils demandent un certain niveau de connaissance pour être correctement utilisés (c’est-à-dire sans prendre de risque pour la peau), ils sont absolument géniaux pour venir à bout de certaines problématiques. Ces dernières peuvent aller d’un manque d’éclat, d’un grain trop important à lisser, de pores à resserrer ou encore d’hyperpigmentation. Boom ! Vive les acides !

Le fond de teint bleu

Le problème avec les produits de teint, c’est qu’ils ne suivent pas forcément les variations de carnations en fonction des saisons. Alors il arrive souvent que l’on ait besoin de racheter un fond de teint ou un correcteur pour pour ne pas avoir de démarcation et paraître orange.

Heureusement, la tiktokeuse Rose Siard a trouvé la solution : la base de teint bleue. Celle-ci, lorsqu’elle est mélangée à votre formule classique va lui permettre d’obtenir une nuance plus froide, correspondant à votre carnation automnale ou hivernale.

Une sacrée idée qui va nous permettre de faire des économies.

