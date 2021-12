Cette astuce va donner du volume à votre queue-de-cheval raplapla

Vous en avez assez de votre queue-de-cheval plate qui manque de panache ? Ce hack coiffure va vous aider à lui redonner un peu d’ambition !

Quand on a les cheveux longs et fins, trouver une coiffure facile à vivre et qui ne donne pas l’impression de n’avoir que trois poils sur le caillou peut être compliqué.

La queue de cheval, parce qu’elle dégage le visage tout en tenant les longueurs en place, pourrait être le style idéal. Seulement, quand on a pas la masse capillaire de Blake Lively ou de Jennifer Lopez (ni les extensions qui vont avec), elle peut vite donner un effet queue-de-rat un peu tristounet.

Mais c’était sans compter sur l’imagination sans borne des influenceuses ! Et clairement, sur ce coup-là, on leur dit merci.

L’astuce coiffure pour une queue-de-cheval qui a du chien

Pour obtenir une queue-de-cheval volumineuse, l’astuce ne tient qu’à un élastique ! Dans une vidéo publiée sur YouTube, la créatrice de contenu Lainey Marie explique :

« Il suffit de réaliser une queue-de-cheval, puis de retirer le dernier tour de l’élastique et de le conserver autour de ses doigts. Ensuite, on divise la queue en deux et on créé une seconde couette avec la partie inférieure de la queue-de-cheval, qu’on attache avec le reste de l’élastique. Pour obtenir du volume, on resserre les deux parties de la queue-de-cheval. Et voilà, une coiffure volumineuse sans avoir à crêper les cheveux ni à poser des extensions ! »

Voici la vidéo, parce que quelques images valent mieux qu’un long discours. À vous de tester !

Crédit photo image de Une : Yan Krukov sur Pexels