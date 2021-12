La pince banane renaît de ses cendres, mais nous avait-elle vraiment manqué ?

Après les barrettes ou encore les pinces papillons, voilà que la pince banane fait, elle aussi, son retour sur nos têtes. Mais y a-t-elle sa place ? Telle est la question !

On parle souvent de l’impact des années 1990/ 2000 sur le paysage mode et beauté du moment. Ce dont on parle moins, en revanche, ce sont des années 1980, qui ont, elles aussi, fait naître bon nombre de tendances qui ont marqué les dizaines, vingtaines, trentaines et même quarantaine dernières années !

Et si certaines reviennent de façon plus ou moins discrète, l’arrivée de TikTok dans nos vies a quand même boosté la visibilité de plusieurs tendances beauté qui seraient passé plus ou moins inaperçues autrefois. C’est le cas du retour de la pince banane.

On vous voit déjà écarquiller les yeux en vous demandant ce que c’est. Eh bien voilà, la pince banane est une barrette incurvée dont les dents se rejoignent entre elles pour attacher les cheveux en queue de cheval.

Si vous avez regardé la série Madame est servie, vous avez pu voir cet accessoire sur Alyssa Milano plus d’une fois. Mais si vous êtes née entre la fin 90 et le début 2000, il se pourrait bien qu’il vous soit totalement inconnu.

La pince banane fait le buzz sur Tiktok

Voilà plusieurs semaines que l’on voit apparaître sur TikTok des dizaines de vidéos d’internautes en train d’essayer la pince banane sur leurs cheveux. L’une d’entre elles, Adara Tran, a voulu tenter l’expérience pour donner plus de longueur à ses cheveux. Et elle s’avère ravie de ce test :

« TikTok m’a fait acheter ça. Je suis contente. Mes cheveux semblent beaucoup plus longs ».

Un avis partagé par la styliste Chloe Swigert de He + Loe Studio à Delray Beach, en Floride ; elle explique à Allure que :

« Les pinces sont beaucoup plus douces pour les cheveux que les élastiques, et elles ne créent pas de bosses étranges, elles sont donc un meilleur choix si vous ne voulez pas gâcher vos boucles. »

La pince banane, c’est cool, mais…

Si vous avez les cheveux qui ont tendance à s’emmêler naturellement tout seuls, cette pince va probablement vous faire plus souffrir qu’autre chose. Parce qu’elle est munie de nombreuses dents fines et serrées, elle ne pardonne pas le moindre noeud au risque de vous arracher littéralement les cheveux.

Dans ce cas, un simple chouchou fera largement l’affaire. Un peu de hype en moins, beaucoup de sérénité en plus.

Notre sélection de pinces bananes

Pince banane, Claire’s, 2,49€ au lieu de 4,99€

Pince banane en perles, Etsy, 17,76€

Pinces banane, Willbond, 8,99€

Crédits de l’image de une : @adaratran et @vickynatascha

À lire aussi : Et la marque de cosmétiques préférée des Françaises est…