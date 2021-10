Entre vibe Y2K et souvenir kitsch, le top papillon pointe à nouveau le bout de ses ailes

Symbole absolu de la mode des années 2000, le top papillon ne compte pas rester bloqué dans le passé puisqu’il fait aujourd’hui son retour. Su’on l’aime ou non, on ne peut pas faire comme si on ne l’avait pas vu !

Il a été rendu populaire par Mariah Carey lors d’une apparition publique à New York en avril 2000. Et on ne pouvait alors pas se douter que le top papillon allait faire un si long chemin !

Devenu has been pendant plus de 20 ans, il est aujourd’hui l’objet de toutes les convoitises — car oui, c’est comme ça que la mode fonctionne. Repéré sur la chanteuse Dua Lipa il y a trois jours seulement mais aussi sur la mannequin Bella Hadid, le haut papillon signe donc son retour (et semble vouloir arriver par la grande porte).

On ne peut clairement plus faire abstraction de sa présence dans le paysage fashion de 2021. Mais comment le porter ? Et surtout, est-ce que son retour est aussi étonnant que ça ? On fait le point.

Le top papillon : la continuité de la mouvance Y2K

Depuis plus de deux ans, les tendances inspirées des années 2000 commencent à affluer. Casquette Von Dutch, baggy en jean, vestes aux extrémités en fausse fourrure, tailles basses… La mode Y2K est partout et on finit même par l’adopter à plus grande échelle puisqu’elle touche aussi le milieu de la beauté.

Et si certaines pièces ont du mal à faire leur retour malgré cet élan old school, le top papillon semble s’être enfin envolé pour prendre sa place dans cette nouvelle ère stylistique rassemblant les tendances d’hier et d’aujourd’hui. Il était temps, car même si certains ont essayé de le faire revenir tant bien que mal par le passé, il faut avouer qu’on était, jusque-là, un peu réfractaires à son retour !

Symbole kitsch absolu, il nous a fallu quelques mois voire quelques années pour pouvoir le tolérer dans nos dressings. Mais les tendances ont vraisemblablement un pouvoir d’attraction incroyable.

Comment porter le top papillon ?

Pour le rendre plus moderne, le top papillon a besoin d’être dépaysé de son habitat d’origine. Bien sûr vous pouvez tenter de l’associer à un jean baggy taille basse ou encore à une jupe droite courte ( et ce serait très joli), mais vous resteriez alors fidèle à la silhouette type des années 2000 (ce qui pourrait être un statement).

Pour changer un peu, vous pouvez le mixer à un pantalon de costume droit et taille haute, à une paire de sneakers et à un sac XXL (pour casser le côté Y2K). Vous pouvez aussi transformer son côté informel avec un blazer large (on est quand même en octobre) ou un manteau long, une jupe en jean et une paire de chunky boots.

Vous pouvez aussi réserver le top papillon pour des températures plus chaudes ou des vacances au soleil… À vous de voir !

Nos inspirations

2 tops papillon pour prendre part à la tendance

Top papillon, Daisy Street x Bratz, 48,99€

Top papillon en sequins, Lace & Beads, 55,99€

Crédits de l’image de une : ippaippa22221, mmelc.ph, kissdotie, islandgyals.co.

