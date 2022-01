Le gorpcore et l’Avant Apocalypse sont des tendances mode (oui) et vous allez les voir partout

Puisque l’ambiance est à l’apocalypse, la mode s’éprend du survivalisme. À vos vestes en matières techniques, bottines track bien crantées, mousquetons et gourdes, c’est le moment de s’adonner au gorpcore.

La planète est morte, (sur)vive la planète apocalyptique. C’est ce que semble nous dire la mode depuis quelques années, à travers un attrait renouvelé pour le survivalisme. Ce mode de vie consiste à se préparer à une forme d’apocalypse, telle qu’une catastrophe naturelle, crise économique, crise sanitaire… Et donc oui, on est en plein dedans.

Le survivalisme inspire la tendance mode gorpcore et l’esthétique Avant Apocalypse

Alors quand la mode s’y met à coeur triste, cela n’a donc plus rien d’une fiction stylistique, et ressemble bien à un discours à la fois lucide, cynique et coupable sur le rôle de cette industrie dans l’écocide accéléré que nous (sur)vivons.

Cette tendance porte plusieurs nom : gorpcore pour le gros de l’industrie de la mode depuis quelques années, ou encore Avant Apocalypse pour les jeunes modeuses de TikTok.

D’où viennent la tendance mode gorpcore et l’esthétique TikTok Avant Apocalypse ?

Pour la faire courte, le surivalisme, qui a emergé au moins depuis les années 1960, irrigue de plus en plus la mode d’aujourd’hui. Ce, depuis au moins le mouvement antifashion des années 1990, porté notamment par les créateurs déconstructivistes belges comme Ann Demeulemeester et des designers japonais marqués par les catastrophes nucléaires tels Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo.

De cette époque jusqu’à aujourd’hui, c’est surtout le nom et l’esthétique de Rick Owens qui s’imposent dans l’imaginaire collectif pour illustrer la mode survivaliste, gorpcore, ou Avant Apocalypse.

La cagoule gorpcore de l’esthétique Avant Apocalypse glamourisée dans les collections printemps-été 2022 de Marc Jacobs, Miu Miu, Heliot Emil, Paco Rabanne et David Koma.

Après un premier regain d’intérêt en 2015 (année de la sortie de Mad Max: Fury Road qui a eu un grand impact sur les podiums), le gorpcore regrimpe sur le devant de la scène mode depuis quelques saisons.

En témoignent les maisons de luxe qui se mettent à proposer des porte-gourdes comme Chanel, et des jeunes créateurs qui s’inspirent plus explicitement de l’apocalypse telle Marine Serre ou de la montagne comme Jacquemus (et sa désormais fameuse collection automne-hiver 2021-2022).

Extrait de la collection La Montagne de Simon Porte Jacquemus pour l’automne-hiver 2021-2022.

Où trouver des vêtements et accessoires gorpcore ou Avant Apocalypse à petit prix ?

L’avantage avec cette tendance, c’est qu’elle se trouve déjà partout à petit prix du côté d’enseignes bien connues du grand public : Decathlon, Patagonia, ou même GoSport.

Car la mode gorpcore ou Avant Apocalypse pourrait se résumer à empiler les couches de vêtements de sport en matière technique qui permettent d’être à l’aise dans un maximum de conditions climatiques et physiques différentes. D’où l’intérêt de foncer vers les rayons running, escalade, et ski d’une boutique de sport près de chez vous si cette tendance vous intéresse !

Pour éviter qu’on ne vous confonde avec une déserteuse de salle d’escalade tombée du bloc, vous pouvez accessoiriser vos looks composés de haut seconde peau en matière technique, cagoules, mousquetons et cordages par des basiques superposés, déchirés, troués, ou décousus, choisis dans des tons neutres (noir, blanc, beige et gris composent l’essentiel de la palette gorpcore ou Avant Apocalypse).

Pour nourrir votre inspiration, vous pouvez vous tourner notamment vers les films Dune, Mad Max: Fury Road, ou encore les hashtags #SubversiveBasics, #AvantApocalypse et #GorpCore sur TikTok bien sûr.

Apocalypse, but make it fashion.

Le rayon cagoule de Decathlon, dévalisé par le TikTok gorpcore et Avant Apocalypse ?

Crédit photo de Une : capture d’écran TikTok ; Jacquemus.