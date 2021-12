TikTok prédit les tendances mode de 2022 : Space Age, survivalisme, et… ballerines

TikTok, réseau social préféré de la génération Z, a le don pour synthétiser les tendances et esthétiques les plus influentes du moment. Alors qu’y prédisent les modeuses les mieux informées pour 2022 ?

Des défilés de grandes maisons à la façon de s’habiller des gens lambdas dans la rue, il n’y a clairement plus de ruissellement limpide. Avec l’avènement des réseaux sociaux où le style personnel de n’importe qui peut s’avérer aussi influent que celui d’une modeuse recouverte de cadeaux par une marque en mal d’exposition ou d’un média dominant biberonné par ses annonceurs, il devient beaucoup plus difficile de prévenir l’avenir du style. Parce qu’il n’y en a pas un, mais plein, et heureusement.

Beaucoup moins homogène qu’Instagram, TikTok en particulier a le don pour cultiver les esthétiques de niche, ou devrais-je dire « aesthetics ». Alors après la light et dark academia, le cottagecore, le mermaidcore ou encore le goblincore, quel univers risque de régner sur le site le plus visité du monde, beaucoup plus en phase avec les vrais gens que les bureaux de tendances censés flairer l’ère du temps ? Le Nylon étatsunien a sa petite idée, mais voici ce que j’en retiens et qui me paraît crédible en France.

L’Indie Sleaze : l’esthétique American Apparel remixé par tumblr

Les plus connectées d’entre vous l’avez peut-être déjà remarquées : l’esthétique tumblr revient en force. Outre les photomontages de Lana Del Rey au début de sa gloire, de fleurs, et de citations inspirantes, c’est aussi une période où triomphait le style American Apparel : plein de fringues de sport semblant tout droit venir des années 1980. Du lycra, du lamé, et autres shorts à liseré contrastants signent une allure sportswear bien rétro pour prendre des selfies surexposés au flash et/ou faire du patins à roulettes sur des remixes disco (oui, ce son aussi revient fort en vogue).

Mandy Lee (@oldoserinbrooklyn), prescriptrice de tendance sur TikTok, appelle cette tendance mode forte de 2022 Indie Sleaze, qu’on pourrait traduire par le style « sordide indépendant ». Pourquoi sordide ? Car c’est clairement une esthétique fortement marquée par la patte de Terry Richardson, le photographe roi du porno-chic qui collectionne les accusations de violences sexuelles. Oui, car la mode aime beaucoup trop questionner les notions de bons et de mauvais goûts, pour le meilleur et pour le pire…

L’Avant Apocalypse : l’esthétique survivaliste but make it fashion

Toujours selon Mandy Lee, suivie par près de 300.000 personnes sur TikTok où elle analyse les tendances mode, l’autre vogue forte pour 2022 s’appelle Avant Apocalypse. Comprendre : un jeu de mot pour dire qu’on s’habille comme si on était à l’aube de la fin du monde, tout en voulant être avant-garde (novateur).

Les modeuses et modeux de l’Avant Apocalypse misent donc sur des pièces d’archives car il n’y aura pas de futur. On empile les couches pour une allure maximaliste et puisqu’on détruit la planète, on porte toute son armoire à la fois au cas où. Et on subvertit les basiques en les portant autrement en guise de protestation contre le classicisme de nos darons qui détruisent l’environnement (genre, porter les deux bretelles d’un débardeur sur une épaule, par exemple : rebelle).

Pour mieux visualiser cette allure, vous pouvez vous référer aux tenues dans le film Dune, au créateur Rick Owens, ou encore aux déconstructions vestimentaires de John Galliano chez Maison Margiela. Soit beaucoup de couleurs neutres (noir, blanc, beige, gris), de superpositions de couches, de bretelles et de drapés, mais aussi de trous, de déchirures, de coutures défaites, et de vêtements volontairement détournés.

Le Space Age : l’esthétique de l’espace remise au goût terrestre

Dans les années 1960, le style développé par André Courrèges et Paco Rabanne fascinait la scène mode parisienne et internationale, parce qu’ils imaginaient l’allure des femmes qui iraient dans l’espace. Cette vogue Space Age, composée de mini-jupe trapèze, de veste en vinyle, et de vêtements faits de métal et de PVC, se voit synthétisée dans le film franco-italien Barbarella (réalisé par Roger Vadim en 1968) avec Jane Fonda dans le rôle titre de cette super-héroïne de l’an 40 000.

Forcément, pendant que des milliardaires font désormais l’actualité avec leurs plans pour coloniser l’espace, que Star Wars revient en 2022, et que même Ariana Grande s’inspire du Space Age pour la direction artistique de sa marque de maquillage R.E.M. Beauty, la mode reflète et amplifie tout ça.

C’est particulièrement visible dans le regain d’intérêt pour la marque Courrèges, désormais dirigée par Nicolas di Felice qui vend des blousons en vinyle comme des petits pains. Le Mugler de Casey Cadwallader et son jersey laqué enverrait Catwoman dans le turfu. Et les robes aux excroissances de métal et de plastique de la collection Loewe printemps-été 2022 par Jonathan Anderson (l’un de mes chouchous absolus) rhabilleraient joliment Barbarella.

Le balletcore : l’esthétique ballerine qui danse avec Un Dos Tres

L’esthétique ballet inspire aussi TikTok. Cela s’exprime à travers un regain d’intérêt pour les chaussures ballerines, principalement, mais aussi les jupes plissées façon tutu, les débardeurs moulants, ou encore les guêtres pour se réchauffer les chevilles.

Biz Sherbet qui analyse les tendances sur TikTok sous le pseudo de @thedigifairy, attribue auprès du Nylon étatsunien l’émergence de cette vogue au clip Brutal d’Olivia Rodrigo, aux ballerines de Lily-Rose Depp, ainsi qu’à un regain d’intérêt pour le film Black Swan (2010, réalisé par Darren Aronofsky) qui vient d’avoir dix ans. On doit beaucoup ce retour réussi de la ballerine à l’influent directeur artistique Hedi Slimane qui en a fait défiler pour Celine printemps-été 2021.

Même les hommes devraient s’y mettre d’après la créatrice Molly Goddard et sa collection printemps-été 2022. Et surtout, le retour de la série espagnole Un, Dos, Tres (en spin-off qui s’appellera Upa next) risque fortement de repopulariser les guêtres et grosses chaussettes qui gondolent.

Il n’y a plus de saisons ni de tendances

Bref, la nouvelle année promet d’être éclectique selon TikTok, sans surprise aucune. Les grandes maisons présentent actuellement leur collection Pre-Fall 2022. Comprendre : c’est ce qui remplira leurs rayons avant leur vraie collection automne-hiver 2022-2023, mais puisque les gens veulent toujours des nouveautés, autant leur en donner.

En fait, il devient un exercice toujours plus périlleux (et vain) de tenter de prédire à l’avance les tendances qui feront l’année, ou le semestre (même si on s’essaye comme ici pour le printemps-été 2022 d’après les défilés). Alors je vous laisse l’enthousiasme du choix.

