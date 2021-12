Un, Dos, Tres a droit à un spin-off nommé Upa Next, qui rouvre les portes de l’école Carmen Arranz !

Parce que votre vie manquait cruellement de guêtres et de micro-short fuchsia, mais surtout de pirouettes et de reprises massacrées de Hair, Un, Dos, Tres revient dans un spin-off intitulé Upa Next !

Article mis à jour le 15 décembre à 16h06 —

Les actrices de la série Un, Dos, Tres ont posté des stories Instagram le 14 décembre, dans lesquelles elles teasaient le retour de la série, sans préciser toutefois s’il s’agirait d’une suite, d’un spin-off ou si la série débarquait tout simplement sur une plateforme.

Désormais, on sait !

Upa Next, la suite de Un, Dos, Tres

Dix-sept ans après l’arrêt de la série, l’école Carmen Arranz va rouvrir ses portes.

En effet, la plateforme de streaming espagnole Atresplayer Premium a annoncé dans un communiqué de presse qu’une suite était dans les cartons.

En #ATRESplayerPREMIUM nos pondremos a bailar dentro de muy poco porque… ¡reabrimos la historia de 'Un paso adelante'!



Preparamos 'UPA Next', una nueva serie original que reabrirá la puerta de la academia Carmen Arranz#ATRESplayerPREMIUMDay pic.twitter.com/LxHOzbbCyT — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) December 13, 2021

La plateforme a ainsi tweeté son communiqué de presse dans lequel on en apprend davantage sur le projet :

Cette nouvelle série originale se déroulera dans l’Académie Carmen Arranz, l’école d’arts scéniques la plus célèbre de la télévision espagnole. L’histoire de UPA Next renouera avec l’univers de Un, Dos, Tres ainsi qu’avec certains de ses personnages les plus emblématiques afin d’actualiser un phénomène incroyable, autant pour les fans que pour les nouveaux spectateurs.

Saint-Antoine de Padoue, quelle nouvelle !

À y bien réfléchir, il n’est pas très étonnant que l’Espagne décide de remettre le pied à l’étrier de son succès international, d’autant que la mode est au reboot et aux spin-off de vieux contenus.

Pour l’heure, on ne sait pas quels acteurs du programme original seront présents au casting mais vu que Beatriz Luengo et Mónica Cruz ont posté la bande-annonce du programme des années 2000 sur Instagram, tout laisse à penser qu’elles seront de la partie.

Reste à savoir sur quelle plateforme la série sera desservie chez nous.

Article initialement publié le 15 décembre à 9h40 —

Il y a peu de choses qu’on a désiré aussi fort que le retour de Un, Dos, Tres à la télévision. Il faut dire qu’une vie sans Roberto et ses cols relevés n’est pas vraiment une vie.

Heureusement pour nous, la série espagnole la plus mal doublée au monde revient !

Un, Dos, Tres sera bientôt de retour

Mardi 14 décembre, plusieurs membres du casting de la série originale ont posté sur Instagram la bande-annonce du programme :

Nos compétences en Espagnole ne nous permettent pas de déchiffrer le texte accolé à la bande-annonce écrit par Mónica Cruz, qui interprète Sylvia, mais heureusement Beatriz Luengo a précisé dans plusieurs langues dont le Français :

« C’est officiel, UPA revient »

Pour l’heure, on ne sait absolument pas si la série revient sous la forme d’une suite, d’un reboot, ou si la série originale va simplement faire son come-back sur une plateforme de SVoD comme Netflix.

Ce qui est certain, c’est que nos fous de la guêtre seront bientôt de retour, d’une manière ou d’une autre.

Il n’y a plus qu’à espérer voir Lola, Ingrid, Sylvia, Roberto, Pedro, Juan et les autres dans une version toute neuve car franchement, on demande toutes à voir à quoi ressemble Roberto dans un collant version 2021 shoppé chez Calzedonia.

L’occasion de répondre à la question qu’on se pose toutes : Lola porte t-elle toujours des Buffalo ?

En attendant, vous pouvez revoir tous les épisodes de Un, Dos, Tres gratuitement sur 6play.

