Blood of My Blood, le spin-off d’Outlander, se dévoile terriblement

Si on essaye de rester calme depuis l’annonce de la création du prequel de la série plus écossaise que le monstre du Loch Ness, on commence un peu à hyperventiler, avec l’annonce du casting.

Ok, respirons par le ventre et recontextualisons un peu. On vous en parlait déjà, il y a un an et demi, la série Outlander va donner naissance à sa petite sœur avec une toute nouvelle série.

Outlander : Blood of my Blood (c’est son petit nom) devrait se concentrer sur l’histoire des parents de Jamie Fraser, Helen et Brian, dans les Highlands du début du XVIIIe siècle, mais aussi sur celle des parents de Claire, Julia Moriston et Henry Beauchamp, dans l’Angleterre de la Première Guerre mondiale.

Le casting principal a été dévoilé

Si on n’a pas encore de date de diffusion, la chaine Starz, qui héberge déjà Outlander et qui s’occupera de la production du préquel, a balancé les noms de ceux qui intègrent ce nouveau casting. Ellen MacKenzie, la mère de Jamie, sera jouée par Harriet Slater (Pennyworth). Brian Fraser (le père du pro du kilt) sera joué par Jamie Roy (Condor’s Nest). Julia Moriston, la mère de Claire, sera jouée par Hermione Corfield (We Hunt Together). Enfin Henry Beauchamp, le père, sera interprété par Jeremy Irvine (Mamma Mia! Here We Go Again).

L’écriture d’une première saison de dix épisodes est lancée, et on est plus que surexcitées à l’idée de retrouver les paysages de l’Écosse, où sera tournée la série.

