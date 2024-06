Une star française débarque dans la saison 4 de The Morning Show

La série féministe d’Apple TV+ étoffe son casting quatre étoiles pour sa saison 4 puisque Marion Cotillard donnera la réplique à Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.

Alors que la diffusion de la saison 3 de The Morning Show s’est achevée à l’automne 2023 sur Apple TV+, on en sait plus sur la nouvelle saison et surtout sur son prestigieux casting.

Aux côtés de Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Greta Lee et Billy Crudup, nous retrouverons dans la saison 4 de la série Marion Cotillard. Selon Variety, qui révèle l’information, la plus frenchy des actrices hollywoodiennes incarenera Céline Dumont, « une opératrice avisée issue d’une grande famille européenne ».

Julianna Margulies quitte la série

Mauvaise nouvelle, en revanche, pour les fans de Julianna Margulies. Alors qu’elle incarnait depuis deux saisons la journaliste Laura Peterson, avec laquelle Bradley Jackson (Reese Witherspoon) entretenait une liaison, la comédienne, également connue pour son rôle dans The Good Wife, ne sera pas de retour dans la saison 4. Toujours selon Variety, la décision aurait été prise après une prise de position polémique de Julianna Margulies dans le podcast Back Room With Andy Ostroy au sujet du conflit entre Israël et Gaza, et qui aurait profondément heurté les communautés noires et LGBTQIA+. La star avait, par la suite, présenté ses excuses.

Pour autant, ce n’en est peut-être pas totalement terminé de l’histoire d’amour entre Laura et Bradley puisque Julianna Margulies pourrait revenir pour une potentielle cinquième saison.

Diffusée sur Apple TV+ depuis 2019, The Morning Show est une de ces séries inspirées par le mouvement #MeToo et qui s’est attachée, depuis sa première saison, à mettre en lumière la la complexité des dynamiques de pouvoir et de domination au sein de la première émission matinale du pays.

