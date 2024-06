Mare of Easttown : la géniale série avec Kate Winslet pourrait revenir pour une saison 2

Alors qu’elle avait toujours annoncé qu’elle ne reprendrait pas son rôle de flic au bout du roul’ après la fin de « Mare of Easttown », Kate Winslet pourrait finalement rempiler dans une saison 2.

Il existe peu de grandes séries policières féministes. Mais Mare of Easttown en fait partie.

Diffusée sur HBO en 2021 (et désormais sur la plateforme Max chez nous), elle suivait la trajectoire de Marianne « Mare » Sheehan (Kate Winslet), un sergent de police à la vie familiale compliquée dans une petite ville de Pennsylvanie, et qui est chargée d’enquêter sur le meurtre d’une adolescente.

Initialement présentée comme une mini-série, Mare of Easttown a connu un vrai succès, tant critique que public, ce qui a amené ses créateurs à reconsidérer l’idée de lui donner une suite.

Quelques mois après la fin de la série, le patron de HBO Casey Bloys avait d’ailleurs déclaré à Variety :

« [Le créateur] Brad [Ingelsby], Kate et les producteurs sont en train de discuter pour voir s’ils pensent qu’il y a une place à prendre. Je pense qu’ils nous diront dans quelques semaines s’ils pensent que c’est une histoire qui vaut la peine d’être racontée et qui les enthousiasme. Je suis impatient d’entendre et de voir ce qu’ils ont à dire. »

Casey Bloys à Variety