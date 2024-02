The Regime : tout savoir sur la série la plus attendue de 2024, avec Kate Winslet

C’est l’une des séries incontournables cette année, et elle débarque très bientôt. Pendant six épisodes, The Regime met en scène Kate Winslet devant la caméra du réalisateur des Liaisons dangereuses. De son casting cinq étoiles à sa date de sortie en passant par son intrigue, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette série sous tension.

Actrice iconique depuis 30 ans, la Britannique Kate Winslet revient sur le petit écran de HBO avec The Regime, une série dramatique prometteuse qui explore les méandres d’un régime totalitaire moderne en Europe. Après avoir brillé dans des mini-séries aussi remarquées que Mildred Pierce et Mare of Easttown, Winslet s’associe à une équipe d’auteurs et d’acteurs de renom pour cette série politique aux accents plus sombres de thriller.

La bande-annonce de The Regime ?

The Regime, de quoi ça parle ?

The Regime nous transporte au cœur d’un régime autoritaire sur le point de s’effondrer. L’intrigue, centrée sur une année, se déroule dans un palais où Kate Winslet incarne une femme de pouvoir capricieuse cherchant à mater toute opposition. Lorsqu’un président envoie une émissaire pour négocier, les tensions s’intensifient et mettent à fleur de peau notre (anti)-héroïne…

Qui sont les acteurs au casting ?

Kate Winslet, en plus d’être la vedette principale, endosse également le rôle de productrice. Elle est accompagnée par un casting dominé par plusieurs têtes d’affiche, comprenant Hugh Grant, récemment à l’affiche de Wonka, Matthias Schoenaerts, visage du drame De rouille et d’os, ainsi que le Français Guillaume Gallienne (Les Garçons et Guillaume à table !, Yves Saint-Laurent) et Andrea Riseborough, nommée aux Oscars en 2023.

Par les showrunners de Succession

L’équipe de The Regime a de quoi briller devant, mais aussi derrière la caméra. À la réalisation, on retrouve le cinéaste anglais Stephen Frears, à qui l’on doit le film culte Les liaisons dangereuses, ou encore la comédie dramatique The Lost King, sorti en salles en 2022. Au générique de la série, on retrouve aussi Will Tracy et Franck Rich, respectivement crédités comme scénariste et producteur de l’incontournable Succession.

Combien d’épisodes compte The Regime ?

La série est composée de six épisodes.

Ça sort quand ?

HBO a annoncé que The Regime sera diffusée sur sa plateforme le 3 mars 2024, sur HBO Max.

