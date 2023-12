Civil War : les États-Unis s’effondrent dans le nouveau film du réalisateur d’Ex Machina

Le nouveau cauchemar d’Alex Garland, cinéaste derrière les sublimes Ex Machina et Anihilation, s’est révélé dans une bande-annonce qui laisse complètement abasourdi. En plein effondrement, les États-Unis y sont à feu et à sang. En attendant la sortie de Civil War, voici tout ce que l’on sait de ce film qui nous fascine déjà.

Après les sublimes Ex Machina, Anihilation, et Men, le réalisateur anglais Alex Garland s’attaque aux États-Unis. Usant de ce que le cinéma de genre a de plus inventif pour mieux décortiquer les pires maux psychologiques, politiques et sociaux, Alex Garland nous embarque cette fois dans une Amérique en plein effondrement après que plusieurs États aient fait sécession…

La bande-annonce de Civil War

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Civil War, de quoi ça parle ?

Film de science-fiction aux airs apocalyptiques situé dans un futur proche, Civil War nous plonge dans une Amérique déchirée par une guerre civile. Les États-Unis s’effondrent dans le chaos après que dix-neuf États aient décidé de faire sécession avec le reste du pays.

Un groupe de journalistes s’élance alors à corps perdu sur le terrain pour raconter la plus grande histoire de leur vie : la fin de l’Amérique telle que nous la connaissons.

Qui sont les acteurs ?

Civil War s’annonce comme l’un des films les plus attendus de 2024 et son casting y est pour quelque chose. Kirsten Dunst (Spider-Man, Melancholia, Marie-Antoinette) et Jesse Plemons (The Power of The Dog, Killers of the Flower Moon) tiennent les rôles principaux.

À leurs côtés, on retrouvera plusieurs acteurs fétiches d’Alex Garland dont Nick Offerman, déjà présent dans la série Devs du réalisateur mais également dans The Last of Us. On retrouvera aussi Sonoya Mizuno (Ex Machina, Devs) ou encore Cailee Spaeny, que vous connaissez sans le savoir puisqu’elle est le visage de Priscillia dans le film très attendu de Sofia Coppola, dont la sortie est aussi prévue en 2024.

Qui est le réalisateur ?

Ex Machina, Anihilation, Men : en seulement trois films, la filmographie d’Alex Garland s’est imposée comme l’une des plus fascinantes et vertigineuses du cinéma contemporain. Deux ans après son dernier film, le réalisateur londonien s’apprête à dévoiler son nouveau cauchemar, dans un registre légèrement différent de ses films précédents. S’il est adepte de science-fiction (à l’exception de Men, qui se situe plutôt du côté de l’horreur psychologique), Alex Garland s’attaquera cette fois au genre du survival.

Le réalisateur arrive bien entouré puisque le film est produit par la boite de production qui a conquis le monde en 2023 : A24, et qui produisait déjà les précédents films de Garland.

Ça sort quand ?

Le rendez-vous est fixé au 26 avril 2024, date à laquelle le film sortira en salles.

