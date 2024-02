Titanic : Kate Winslet explique pourquoi être une jeune femme célèbre était « horrible »

Dans une longue interview, la star britannique révélée par Titanic a évoqué l’impact du film le plus célèbre du monde sur sa vie de jeune femme. Deux décennies plus tard, l’actrice a salué les conséquences salutaires de #MeToo sur le rapport des actrices à leur travail, à leurs relations et à elles-mêmes.

Alors que le monde s’apprête à la découvrir sous les traits d’une femme de pouvoir à la tête d’un régime autoritaire dans The Regime, Kate Winslet s’est confiée sur ses premiers pas dans l’univers impitoyable d’Hollywood. Dans un entretien pour Porter Magazine, l’actrice de 48 ans a révélé que la pression médiatique, l’intrusion constante dans sa vie privée et les injonctions liées à son genre ont beaucoup altéré sa vie à l’époque.

« Ma vie est devenue assez désagréable«

On est en 1997. À seulement 22 ans, Kate Winslet se retrouve catapultée vers la célébrité, dans ce qui allait longtemps rester le plus grand succès au box-office de l’histoire du cinéma. Évoquant la carrière de sa fille Mia, qui est également actrice à 23 ans, Kate Winslet a observé que les jeunes femmes étaient beaucoup plus libres au sein de l’industrie contemporaine : « C’est différent maintenant. Mia reste toujours elle-même. [Les jeunes femmes aujourd’hui, ndlr] savent utiliser leur voix. »

Kate Winslet The Regime // Source : capture d’écran youtube

Se remémorant son propre parcours, Kate Winslet a ainsi confié à propos de l’époque Titanic :

« J’avais l’impression que je devais correspondre à une certaine image, avoir telle apparence. À l’époque, les médias étaient si intrusifs dans ma vie que celle-ci est devenue assez désagréable. » « Les journalistes me disaient toujours : « Après Titanic, vous auriez pu faire n’importe quoi et pourtant vous avez choisi de faire des petits films »… et je me disais : « Ouais, un peu que je l’ai fait ! Parce que, devinez quoi, être célèbre était horrible. J’étais reconnaissante, bien sûr. J’ai pu trouver un appartement à seulement vingt ans. Mais je ne voulais pas qu’on me suive quand je sortais littéralement pour simplement nourrir des canards.

La libération #MeToo

Des années plus tard, Kate Winslet a observé des changements à Hollywood. Selon la comédienne, ces évolutions ont pris racine dans le féminisme. En se montrant solidaires, les femmes sont beaucoup plus indépendantes dans une industrie et un système médiatique qui, autrefois, les broyaient :

#MeToo a allumé un feu en nous, collectivement, poursuit-elle, en termes de [ce que nous] voulons laisser derrière nous et de ce que nous voulons dire pour nous-mêmes. »

Quand le journaliste de Porter lui a demandé si, 25 ans après la sortie de Titanic, la célébrité liée au film était encore une souffrance, Kate Winslet a répondu avec humour : « Aujourd’hui, les seules fois où je dis « oh mon Dieu, il faut que je me cache » est quand je suis sur un bateau. »

