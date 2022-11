Titanic : comment Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont failli ne pas avoir les rôles

Entre une actrice habituée aux rôles en corset et un acteur un brin capricieux, Titanic a bien failli être très différent !

Titanic sans Leonardi Di Caprio et Kate Winslet, c’est absolument inimaginable. Et pourtant : James Cameron a failli ne pas les choisir pour les rôles de Jack et Rose.

« Corset Kate » : un choix « paresseux »

Alors que Titanic fêtera ses 25 ans cette année, le réalisateur du troisième film le plus vu de l’histoire est revenu sur l’anecdote de ce casting qui allait durablement changer le cinéma.

Dans un entretien pour GQ, James Cameron a révélé qu’à l’origine, engager Kate Winslet dans ce qui allait devenir le film aux 11 Oscars était loin de relever de l’évidence pour lui… pour une raison qui a de quoi surprendre :

« En fait, je n’ai pas vu Kate au début. Elle avait fait quelques autres drames historiques également, et elle était en train de se faire une réputation de « Corset Kate » en faisant des trucs historiques, je me suis donc dit que ça allait ressembler au casting le plus paresseux du monde ».

Leonardo DiCaprio a refusé de lire son texte

Les révélations ne s’arrêtent pas là puisque dans cette même vidéo, le réalisateur de 68 ans a expliqué qu’à l’origine, Leonardo DiCaprio n’était pas en meilleure position que sa future partenaire de jeu. James Cameron a donné les détails d’un premier casting ayant bien failli être écourté à cause de l’attitude pour le moins surprenante de la jeune star de Roméo + Juliette.

On s’en doute : ce n’est pas le charme de Leonardo DiCaprio qui a fait défaut lors de cette première rencontre. « Leo est arrivé et bien sûr, il a charmé tout le monde, moi y compris », raconte James Cameron. Mais l’objectif de cette audition était de voir s’il existait une alchimie entre les deux acteurs, à l’heure où Kate Winslet avait déjà été retenue.

Or, en apprenant qu’il devait lire des répliques et échanger avec l’actrice, DiCaprio a répondu « qu’il ne faisait pas de lecture ». C’est alors que James Cameron lui a serré la main, avant de lui lancer cette réponse cinglante :

« C’est un film gigantesque qui va prendre deux ans de ma vie. Je ne vais pas tout faire foirer en prenant la mauvaise décision lors du casting. Si tu ne fais pas la lecture, tu n’as pas le rôle. »

La fin de cette drôle d’histoire, on peut la deviner : face à cet ultimatum, Leonardo DiCaprio a lu son texte, se glissant dans la peau de Jack et « s’illuminant » aux yeux du réalisateur. Ce dernier s’est alors exclamé : « Ok, c’est lui ».

Cela ne fait pas de doute : si Titanic est l’un des meilleurs films du monde (sinon, le ?), c’est grâce à la clairvoyance de ce grand visionnaire qu’est James Cameron. Merci !

