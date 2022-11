Les attentes sont au plus haut pour la suite du plus gros succès au box-office mondial de l’histoire du cinéma.

Le blockbuster le plus attendu de l’année s’est dévoilé dans une bande-annonce généreuse, offrant plus de deux minutes d’éblouissement visuel. De quoi nous aider à patienter jusqu’à la sortie en salles d’Avatar 2 : la voie de l’eau le 14 décembre.

La bande-annonce d’Avatar 2 : la voie de l’eau

Une suite encore plus somptueuse que le premier opus ?

En 2009, Avatar avait marqué une étape majeure de l’histoire du septième art avec sa 3D immersive et ses 2,9 milliards de dollars de recettes. Le producteur, réalisateur et scénariste du film James Cameron n’a rien perdu de son ambition puisqu’il ne prépare pas une mais quatre suites à son chef-d’œuvre. Le réalisateur de Titanic aurait ainsi prévu de sortir un nouvel épisode d’Avatar un Noël sur deux jusqu’en 2028 !

© Walt Disney

L’intrigue de La voie de l’eau se situe plusieurs années après le premier opus. L’ex-Marine Jake Sully, dont le corps a définitivement été transféré dans celui de son avatar de Na’vi, a fondé une famille avec Ney’tiri. Mais les humains continuent de convoiter les ressources naturelles de la planète Pandora, mettant en péril la vie de ses habitants…

La bande-annonce offre également un aperçu de séquences sous-marines particulièrement éblouissantes et immersives, que l’on a hâte de découvrir en 3D. Ces scènes ont été tournées en motion capture par les acteurs Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Kate Winslet, qui retrouve James Cameron plus de vingt ans après Titanic !

Rendez-vous en salles le 14 décembre !

Crédit de l’image à la Une : © Walt Disney