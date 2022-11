Enfin un biopic sur le compositeur guadeloupéen Chevalier de Saint-George (et ça promet d’être splendide)

Prévu pour une sortie en salles le 5 avril 2023, le biopic Chevalier s’est dévoilé dans une bande-annonce alléchante.

C’est une icône de l’histoire de la Guadeloupe, pourtant, ce n’est pas le cinéma français qui a décidé de le porter aux nues à l’écran, mais bien le studio américain Century Pictures.

Chevalier de Saint-Georges sera à l’honneur dans son propre biopic, intitulé Chevalier. Le film sortira en salles le 5 avril 2023… et promet de nous éblouir.

La bande-annonce de Chevalier

Un virtuose guadeloupéen

Heureusement que les biopics sont là pour dépoussiérer l’histoire de personnages parfois boudés par les grands récits nationaux, à l’instar de Joseph Bologne de Saint-George.

Né en 1745 dans les Caraïbes françaises, De Saint-Georges était le fils illégitime d’une esclave africaine et d’un propriétaire de plantation français. Il a atteint les sommets dans la société française, éblouissant à la fois comme violoniste, compositeur, chef d’orchestre et comme champion d’escrime. Les attaques racistes qu’il subissait, une histoire d’amour malheureuse avec une noble française et une brouille avec Marie-Antoinette et sa cour ont conduit à sa chute prématurée.

Un casting cinq étoiles

Pour porter à l’écran cette grande épopée sociale, musicale et romantique, on peut compter sur le réalisateur Stephen Williams à qui l’on doit la réalisation d’épisodes d’excellentes séries comme Murder, Lost ou encore Watchmen.

Le scénario est également entre de bonnes mains puisqu’il est écrit par Stefani Robinson, connue pour son travail sur les séries Atlanta de Donald Glover ou encore Fargo. Lancé dans une carrière fulgurante à seulement 28 ans, le jeune Kelvin Harrison Jr., vu dans 12 years a slave, Waves, ou Elvis se glissera dans la peau de Chevalier. Il jouera aux côtés de Minnie Driver et Lucy Boynton. Patience, et rendez-vous en salles en avril 2023 !

© 20th Century Studios.

