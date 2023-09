Pour  George R.R Martin, cette série a le meilleur épisode final de tous les temps

S’il est fan de Black Mirror, Mad Men, Breaking Bad ou encore Fargo, le créateur de Game of Thrones considère qu’une série a surpassé toutes les autres en matière de final.

Depuis maintenant 12 ans, le monde est suspendu à sa plume en attendant de découvrir la fin qu’il réserve à son chef-d’œuvre, Game of Thrones. Alors que le dernier volume en date remonte déjà à 2011, George R.R Martin planche depuis des années sur l’ultime volet de sa saga littéraire, intitulée Les Vents Hivernaux.

Si les fans de Game of Thrones sont à ce point impatients de découvrir le final que leur réserve George R.R Martin, c’est qu’il leur a promis une fin différente de la série HBO que beaucoup ont jugée expédiée et largement en dessous des saisons précédentes. Ce final boudé par les téléspectateurs, l’auteur n’y a pas pris part : « À partir des saisons 5 et 6, et certainement des saisons 7 et 8, j’étais pratiquement hors circuit » confiait-il au New York Times l’an dernier.

Six Feet Under : le meilleur épisode final de série de tous les temps ?

Pour patienter jusqu’à la sortie de nouveaux écrits de George R.R Martin, on peut aller chercher du côté de ses goûts en matière de fins de séries. Grand consommateur de télévision, l’écrivain a récemment partagé ses épisodes préférés de l’histoire de la télévision sur son site Not a Blog. Si l’auteur a cité des séries comme Les Soprano, Breaking Bad, Black Mirror, Fargo, The Wire ou encore Mad Men, une série l’a marquée plus que les autres pour son dernier épisode, qu’il juge insurpassable :

« Si je devais choisir un seul épisode encore plus parfait que les autres de la liste… ce serait forcément l’épisode final de Six Feet Under. J’ai bien aimé la série, même si je ne l’ai pas adoré comme Rome, Deadwood ou Fargo, mais ce dernier épisode est de très loin le meilleur épilogue de l’histoire de la télévision, et je ne vois pas comment il pourrait être surpassé. »

À défaut de dévorer la fin de Game of Thrones, on pourra toujours binge-watcher Six Feet Under et ainsi suivre le quotidien des Fisher à la tête d’une société de pompes funèbres…

six feet under

