Game of Thrones : l’étrange raison pour laquelle Emilia Clarke (Daenerys) n’a pas regardé House of the Dragon

L’interprète de Daenerys a confié qu’elle n’avait pas regardé le prequel de Game of Thrones car ce serait comme « se rendre à une réunion de classe avec des élèves qui n’étaient pas de ton année » !

On attendait avec impatience House of the Dragon, on a dévoré la série à sa sortie, et cet engouement s’est traduit par les chiffres spectaculaires réalisés par le prequel de Game of Thrones. Si c’est aussi votre cas, sachez que vous êtes peut-être un plus grand fan de l’univers de George R. R. Martin… qu’Emilia Clarke elle-même !

« Une réunion de classe avec des élèves qui n’étaient pas de ton année »

Dans une interview donnée à Variety, l’interprète de Daenerys Targaryen a fait son mea culpa. Elle a en effet confié que, aussi bizarre que cela puisse paraître, elle ne pouvait tout simplement pas regarder House of the Dragon, en expliquant cet étrange blocage avec humour :

« Je suis vraiment heureuse qu’elle existe, impressionnée par toutes les récompenses qu’elle a reçues, fière de tous ceux qui l’ont faite. Mais je ne peux pas la regarder, c’est trop bizarre ! Ça serait comme se rendre à une réunion de classe avec des élèves qui n’étaient pas de ton année, est-ce que vous iriez vraiment à cette réunion ? C’est comme ça que je le ressens et je préfère éviter. »

Pas de doute possible : pour Emilia Clarke, Game of Thrones est une chose, House of the Dragon en est une autre. Par ailleurs, l’actrice semble bien décidée à s’envoler vers de nouvelles aventures loin de ses dragons puisqu’elle jouera dans la série Marvel Secret Invasion, bientôt disponible sur Disney+.

