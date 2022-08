House of the Dragon bat tous les records, la preuve en images dans cet immeuble à New-York

Meilleur démarrage pour une série dans l’histoire de HBO, House of the Dragon a donné lieu à des images insolites, filmées le soir de la diffusion du premier épisode.

Impatients de découvrir House of the Dragon, les fans de Game of Thrones ont explosé tous les records. Leur performance a donné lieu à une scène étonnante qui donne envie d’aller à la rencontre de ses voisins.

Un démarrage record pour HBO

Après trois ans d’attente depuis la fin de Game of Thrones, les fans ont été récompensés. Lors de la sortie de House of the Dragon, ces derniers se sont rués sur HBO Max (et sur OCS en ce qui nous concerne côté french).

À tel point que le premier épisode du spin-off a attiré pas moins de 10 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis, réalisant ainsi le meilleur lancement pour une série HBO, selon WarnerMedia.

© HBO

Un immeuble entier devant House of the Dragon

Le plus spectaculaire est sans doute que ce succès était visible jusque dans la rue ! C’est ce que révèlent ces images étonnantes, capturées par un passant à Brooklyn.

On y voit un immeuble, filmé le soir de la diffusion du premier épisode de House of the Dragon. À travers les fenêtres, on perçoit la lumière de dizaine d’écrans changer à l’unisson. « Grosse soirée House of the Dragon dans les appartements de New York », a-t-il commenté en publiant la vidéo sur Twitter. Des images qui donnent envie d’organiser une soirée télé géante avec tous ses voisins !

À lire aussi : Sean Bean (Game of Thrones) juge la coordination d’intimité inutile, des actrices lui répondent

Crédit de l’image à la Une : © capture d’écran de la vidéo Youtube