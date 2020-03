Même Emilia Clarke (Daenerys) a le seum concernant la fin de Game of Thrones

En cette période de confinement, je suis retournée m’installer chez mon père chez qui je ne vis plus depuis plusieurs années maintenant.

Ce déménagement a été l’occasion pour moi de redécouvrir des tas de trucs que j’avais laissés dans ma chambre d’ado.

Mes madeleines de Proust chez mon père

J’ai ainsi retrouvé des bouquins que j’ai adorés et que j’aimerai relire, ma Nintendo DS que j’ai direct mise à charger, mon disque de jeu des Sims 3 que j’ai réinstallé sur mon ordi ou encore les coffrets des premières saisons de Game of Thrones…

Pendant un instant, m’enfiler la série pour la troisième fois m’a traversé l’esprit (eh, oh, qui es-tu pour me juger ?).

Mon père ayant toujours voulu la commencer sans trouver le temps, je me suis dit qu’il s’agissait de l’occasion parfaite.

Et comme l’idée de retrouver l’univers de Game of Thrones me tente chaque instant de ma vie, j’y ai d’autant plus songé.

Mais j’ai ensuite pensé au putain de seum que la saison 8 de Game of Thrones a suscité chez moi l’année dernière, et je me suis dit que finalement, les Sims c’était pas une si mauvaise idée.

Game of Thrones, une saison 8 qui n’a pas plu

Oui, je sais, ça fait déjà neuf mois que le dernier épisode de la série est sorti, mais tu commences à me connaître, chère lectrice, Game of Thrones est ma PASSION, et je n’arrive pas m’en remettre.

Entre les multiples erreurs de réalisation (coucou le gobelet Starbucks et la bouteille d’eau) et le bâclage des storylines ressentis de certains personnages, les fans ont été nombreux à être offusqués contre les scénaristes, D.B. Weiss et David Benioff, leur rapprochant de ne pas avoir donné à la série la fin spectaculaire qu’elle méritait.

Je me souviens avoir été aussi énervée qu’attristée par cette fin.

J’avais beaucoup de mal à me satisfaire de cette saison et mes adieux aux personnages de Westeros m’avait laissé en bouche un goût particulièrement amer.

La saison 8 de Game of Thrones clashée sur les réseaux sociaux

Et je n’avais pas été la seule.

Près de deux millions de fans en colère avaient signé une pétition pour que la saison 8 soit réécrite par « des scénaristes compétents ».

#GameofThrones fans petition for HBO to remake season 8 following controversial episodehttps://t.co/gBdWNWzPMb pic.twitter.com/ovoZy5sm99 — Digital Spy (@digitalspy) May 15, 2019

Un backlash auquel les scénaristes attaqués, l’équipe de production et le cast n’avait pas trop réagi (à raison !), mais qui avait laissé les fans dans l’incertitude.

Qu’en est-il des acteurs ? Sont-ils satisfaits de cette saison 8 ?

L’avis d’Emilia Clarke sur la saison 8 de Game of Thrones

Récemment, Emilia Clarke s’est confiée au Sunday Times au sujet de la saison 8 de Game of Thrones et notamment à propos de la façon dont elle l’a vécue.

« Quand le show s’est terminé, j’ai eu l’impression de sortir d’un bunker. Tout paraissait tellement étrange. Encore plus, évidemment, avec le backlash reçu… »

Un backlash qui a dû être terriblement difficile pour tous ceux qui ont donné autant de temps et d’énergie à cette série.

« Je me souviens de ce que j’ai ressenti quand j’ai lu (le script) pour la première fois, et j’ai essayé, à chaque instant, de ne pas trop penser à ce que les gens pourraient en dire. Mais j’ai toujours pensé à ce que les fans pourraient penser – parce que c’est pour eux qu’on a fait tout ça, ce sont grâce à eux que le show a eu autant de succès alors… ce n’était qu’une question de politesse, n’est-ce pas ? »

Concernant le sort de Daenerys dans la saison 8, l’actrice a révélé ne pas avoir du tout été satisfaite.

Elle, qui avait noué un lien tout particulier avec son personnage qu’elle aimait beaucoup, a été frustrée que Jon Snow, son neveu/amant/meurtrier s’en sorte sans être puni.

« J’ai vraiment eu de la peine pour elle. Alors ouais, ça m’a ennuyée que Jon Show n’ait pas à faire face aux conséquences ? Il s’en est sorti avec un meurtre – littéralement. »

Une saison 8 trop courte selon Emilia Clarke

Et pour ce qui est des fans qui estiment que la saison 8 a été trop courte et que trop d’éléments y étaient entassés pour qu’elle puisse avoir du sens ?

Emilia est d’accord. Elle aussi pense que les producteurs de l’émission « auraient pu faire durer l’émission un peu plus longtemps ».

Je me doute qu’il ne doit pas être évident de revenir sur cette saison qui a été si controversée mais je suis contente qu’elle se soit exprimée à ce sujet.

Car c’est peut être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup.

Peut-être que le ressenti d’Emilia Clarke permettra à certains fans (comme moi par exemple) de relativiser (tu n’es pas la seule déçue, bébé, même Mommy Dragon l’est) et de faire le deuil.

Ne me dis pas qu’il serait temps, je le sais… J’y travaille…

