7 séries que je pourrais revoir encore et encore

Depuis des années, je vis pour les séries. C’est plus qu’un simple hobby, j’y suis complètement accro !

Et si j’aime évidemment en découvrir de nouvelles, toutes plus originales les unes que les autres, j’adore aussi me replonger dans mes séries préférées.

Le bonheur de revoir mes séries préférées

Je ne compte pas le nombre de fois où j’ai revu les épisodes de Game of Thrones, ma série préférée de tous les temps, car reregarder un programme que j’ai vraiment adoré ne me dérange pas du tout.

J’essaye parfois même d’oublier exprès certains épisodes ou certaines saisons que j’aime vraiment aimées pour pouvoir les découvrir de nouveau. Même si bon, aveu : généralement ça marche pas trop…

Et même si je fais partie de la génération streaming, j’avoue que ce qui me fait vraiment kiffer c’est de m’acheter les DVD des séries que j’ai le plus aimées pour pouvoir les revoir sans cesse.

Le coffret DVD, ce si bel objet

Si j’ai autant d’affect envers les coffrets DVD c’est, je pense, parce que je les collectionnais quand j’étais petite.

Avant l’arrivée des plateformes de streaming et des replays, j’attendais avec impatience chaque Noël et anniversaire pour recevoir les coffrets de mes séries préférées.

Je me souviens me battre avec mes parents parce que je voulais amener mes coffrets en vacances, même s’ils prenaient une place monstre : je ne voulais pas utiliser de clé USB tant j’aimais les avoir dans les mains.

Au-delà de ça, je trouve qu’un coffret DVD est un très bel objet qui mérite, à mon sens, sa place sur une étagère !

Ce que j’aime dans les coffrets DVD

Ce que j’aime aussi dans le coffret DVD, c’est l’aspect matériel de cette fiction que j’aime tant. Car comme avec les livres, je préfère quand il y a un côté tangible !

J’ai l’impression que l’objet en lui-même me permet d’étendre l’univers de ma série préférée puisqu’une partie de celle-ci se trouve dans mon salon.

Le summum c’est quand le coffret DVD inclut des disques bonus ou des livrets inédits pour parfaire l’expérience !

J’aime aussi le côté partage que le coffret apporte. Je me souviens prêter mes DVD Charmed à ma cousine et lui emprunter son intégrale de Gossip Girl quelques années plus tard…

C’est quand même plus sympa que de lui filer mon mot de passe Netflix !

Une sélection shopping spéciale soirée séries

Mais assez parlé de mon expérience personnelle avec les DVD.

Si toi aussi tu chéris ces objets, je t’ai préparé une petite sélection de coffrets proposés à la Fnac, partenaire de cet article, pour (te) faire plaisir !

En plus, du 6 mars au 14 mai, c’est un coffret offert pour deux achetés (et même deux offerts pour deux achetés pour les adhérents entre le 6 et le 29 mars).

Une bonne occasion de (re)découvrir des séries extraordinaires !

Le coffret Game of Thrones saison 1 Édition Spéciale

Évidemment, le premier article de cette sélection est le coffret de la première saison de Game of Thrones.

Eh oui, je sais, j’ai déjà dit à quel point J’ADORE cette série, mais bon, mais quand on aime on ne compte pas, pas vrai ?

Game of Thrones – Saison 1 Edition Spéciale Fnac Coffret DVD

L’intégrale de Chernobyl

Si jamais tu as loupé la mini-série évènement de l’automne dernier, Chernobyl, je te conseille de foncer rattraper ton retard.

Ce petit bijou audiovisuel revient sur la catastrophe de Chernobyl et sur la vie de ceux qui ont été aux premières loges.

Une histoire vraie aussi choquante que fascinante qui vaut vraiment le détour.

Chernobyl – DVD

L’intégrale de la saison 1 de The Handmaid’s Tale

J’ai découvert le roman La Servante écarlate de Margaret Atwood il y a quelques années et je me souviens l’avoir dévoré d’une traite pendant un long vol en avion.

Sur le vol retour, je me suis enfilé toute la saison 1 de The Handmaid’s Tale qui était dispo sur les écrans de l’avion.

Le livre est sortie en 1985 et la série en 2017, mais encore aujourd’hui elle reste un incontournable et une série nécessaire !

The Handmaid’s Tale – Saison 1 DVD

Le coffret de True Detective saison 1

Si tu es désireuse de passer des soirées scotchée au fond de ton canap, True Detective c’est la série qu’il te faut.

J’ai beau l’avoir déjà vue, je suis sûre que la tension de cette enquête policière couplée au talent de Matthew McConaughey et de Woody Harrelson saurait me coller de nouveau des frissons.

True Detective – Coffret intégral de la Saison 1

Le coffret d’American Horror Story saison 1

Si tu aimes les frissons +++ et que tu es adepte du concept de te faire peur, comme moi, je ne peux que te conseiller American Horror Story pour parfaire tes soirées DVD !

Chaque saison est indépendante ; personnellement, la première reste ma préférée.

Elle reste en tout cas une histoire parfaite pour se mettre dans le bain du genre horrifique !

American Horror Story – Coffret intégral de la Saison 1

L’intégrale de la saison 1 de Westworld

J’ai découvert Westworld bien après tout le monde, mais cette série m’a mis une vraie claque.

J’ai adoré le concept, les dynamiques des personnages mais aussi l’esthétique et la bande-son produite par le brillant Ramin Djawadi (Game of Thrones).

Cela dit, on va pas se mentir, cette série n’est pas évidente à suivre. Du coup, la remater tranquille, ça me chauffe carrément.

Westworld – Saison 1 DVD

L’intégrale de la saison 1 de Big Little Lies

Brillant casting pour une brillante série. Big Little Lies est porté par Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoe Kravitz… et il s’agit d’une véritable pépite.

Je me suis enfilé la première saison d’une traite et je n’ai vraiment pas été déçue du voyage.

En plus, un coffret Big Little Lies, franchement c’est ultra stylé.

Big Little Lies Saison 1 DVD

Ce n’est évidemment qu’un échantillon ! La Fnac propose une sélection hyper variée dans le cadre de son opération.

De quoi trouver ton bonheur quel qu’il soit, alors n’hésite pas à jeter un œil à la page dédiée !

En attendant, je te laisse, j’ai une soirée plateau-télé à organiser…