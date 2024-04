Dans le top 10 films et séries Netflix cette semaine, on regarde quoi ce week-end ?

Alors on mate quoi ce week-end ? Nous avons sélectionné nos deux chouchous dans les films et les séries les plus en vogue sur Netflix cette semaine.

Vous faites confiance aux utilisateurs de Netflix pour vous mettre sur la voie des meilleurs films et séries sur Netflix ? Pratique. Mais mis bout à bout, ces programmes représentent des heures de contenus… Heureusement, Madmoizelle est là pour aller directement à ce qui vaut vraiment le coup.

La plate forme propose en effet à ces utilisateurs deux classements bien utile : un top 10 des films les plus vus en ce moment, un autre avec les séries 10 séries les plus regardées par les utilisateurs. Notons cependant que ce top 10 est fait en fonction du nombre de vues des programmes, et non pas de notes qui leur seraient attribuées.

Pour distinguer ce qui mérite cette visibilité du reste, nous avons sélectionné nos deux chouchous dans le top 10 des séries et films les plus vus cette semaine.

Le meilleur film du top 10 Netflix à voir : M3gan :

M3gan, de quoi ça parle ?

M3egan est un miracle technologique, une cyber-poupée dont l’intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et l’allié le plus sûr des parents. Quand Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce de 8 ans, Cady, dont les parents sont décédés soudainement, n’est absolument pas prête à assumer son rôle. Débordée et sous pression au travail, elle décide de lier son prototype M3gan à la petite fille, dans une tentative désespérée de résoudre ses problèmes sur ces deux fronts. Une décision qui va entraîner d’épouvantables conséquences…

Pourquoi on l’aime ?

M3gan ouvre à fond les vannes du millième degré et assume un tel parti pris d’autodérision et de cringe. Dans le film, tous les adultes sont débiles. Les acteurs jouent à fond le jeu de la crédulité, à commencer par Allison Williams (connue pour son rôle dans Get Out) qui incarne à merveille cette tante qui, même si elle est censée être une scientifique surdouée, a systématiquement 55899 trains de retard.

Quand la tante active M3gan pour la première fois, la poupée fait immédiatement ce qu’elle veut et affiche un sourire terrifiant. Autrement dit, dès la première seconde, c’est gros comme un camion que M3gan est une idée catastrophique. Elle n’a même pas besoin de faire semblant d’être obéissante pour créer l’illusion !

Si M3gan a assez de pouvoir pour devenir une bête sanguinaire, ce n’est pas à cause d’un démon ou d’un mauvais sort, mais bien parce que les adultes ne font rien pour l’empêcher. C’est même tout l’inverse : ils la facilitent. Car, à travers M3gan, les adultes trouvent leur intérêt : ils gagnent du temps et de l’argent.

Finalement, ce dont parle M3gan à travers la métaphore de cette poupée capable de tous les exploits technologiques, c’est de ces générations d’enfants nés avec des caméras, des algorithmes, des enregistreurs, de TikTok, des intelligences artificielles dans le berceau. Contrairement à Chucky ou Annabelle, M3gan met en scène avec un humour grinçant la façon dont le capitalisme bousille les rapports humains, à commencer par l’éducation des enfants. Et c’est réussi.

La meilleure série du top 10 Netflix à voir : The Gentlemen

The Gentlemen, de quoi ça parle ?

Eddie Horniman hérite soudainement du vaste domaine de son père, avant de découvrir qu’il fait partie d’un véritable empire du cannabis. Pour couronner le tout, de dangereuses figures du crime organisé en Grande-Bretagne veulent leur part du gâteau. Déterminé à extirper sa famille de leurs griffes, Eddie tente de prendre les gangsters à leur propre jeu. Mais à mesure qu’il s’enfonce dans la criminalité, il commence à y prendre goût.

Pourquoi on l’aime ?

De l’humour, de l’action et un scénario rocambolesque. Voici la recette pour 8 épisodes que l’on ne voit pas passer. The Gentlemen est signé par le célèbre réalisateur britannique Guy Ritchie, à qui l’on doit les films cultes Snatch : tu braques ou tu raques avec Brad Pitt ou encore Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Le film est porté par Theo James, Kaya Scodelario et Daniel Ings, irrésistibles dans leurs rôles.

