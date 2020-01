La Nintendo Switch édition limitée Animal Crossing arrive !

Fan d’Animal Crossing, prépare ta carte bleue, ça va faire MAL !

L’annonce a été faite dans la nuit par le compte Instagram de Nintendo America : une Nintendo Switch en édition limitée sera bientôt disponible à l’occasion de la sortie du nouveau jeu Animal Crossing New Horizons.

Tu en as sans doute entendu parler, le 20 mars prochain sortira la nouvelle version d’Animal Crossing pour Nintendo Switch dont l’aventure aura lieu sur une île.

Pour faire rêver les fans, Nintendo annonce donc une console en édition limitée au design inspiré du jeu.

Des couleurs pastel pour les Joy-Con, un dock ultra chou sur lequel Tom Nook et ses fratés se bousculent sur une île, et pour couronner le tout, de petites personnalisations en relief sur le dos de la console…

Nintendo sortira par ailleurs une housse de protection en édition limitée elle aussi aux couleurs d’Animal Crossing New Horizons.

Moi qui attendais de m’acheter une Switch depuis un petit moment, je vais peut-être patienter encore un peu pour me procurer celle-ci.

La console sortira le 20 mars 2020, soit le même jour qu’Animal Crossing: New Horizons, et devrait coûter le prix d’une Nintendo Switch classique.

Commencez votre nouvelle vie sur une île déserte avec le pack #NintendoSwitch #AnimalCrossing: New Horizons, dispo en Europe le 20/03 ! Il contient une console Nintendo Switch, une station d'accueil et des Joy-Con aux couleurs des îles, et un code de téléchargement pour le jeu. pic.twitter.com/BfbE74s0sH

— Nintendo France (@NintendoFrance) January 31, 2020