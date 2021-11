Arrêtez tout : la mise à jour Animal Crossing est dispo plus tôt que prévu

Vous ne rêvez pas : l’énorme mise à jour Animal Crossing : New Horizons qui inclut notamment le fameux café est déjà disponible !

Santa who ? Cette année, le père Noël se renomme Hisashi Nogami — le réalisateur de New Horizons — et il a de l’avance ! La mise à jour très attendue d’Animal Crossing, prévue pour le 5 novembre, est d’ores et déjà accessible.

Comment mettre à jour Animal Crossing : New Horizons

Il vous suffit d’allumer votre Switch, de vérifier qu’elle soit bien connectée à Internet, et le téléchargement de la mise à jour devrait commencer.

Pour rappel, elle est totalement gratuite, mais sera la dernière grosse update du jeu ! Après dix-huit mois de vie, ça peut se comprendre…

Le café de Robusto, un potager, de la cuisine, de nouvelles possibilités de décoration… le programme est chargé. Du coup, la seule chose qu’on puisse vous conseiller, c’est d’annuler cette journée, de poser un congé et de faire chauffer vos Joy-Con !

