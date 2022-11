Pour Halloween, Doja Cat s’est déguisée en personnage d’Animal Crossing, et c’est adorable !

Pour Halloween 2022, Doja Cat s’est déguisée en villageoise du jeu vidéo Animal Crossing dont elle est fan. Mais en grande icône de mode avant-gardiste qu’elle est, la chanteuse l’a joué version latex.

Si Heidi Klum est la reine d’Halloween et des transformations physiques impressionnantes depuis des décennies, Doja Cat pourrait bien en être la princesse. En effet, la chanteuse et rappeuse adore changer d’apparence au quotidien, notamment en arborant des maquillages abstraits à la place des sourcils qu’elle a rasés. Pour Halloween 2022, la geek assumée a choisi de rendre hommage à l’un de ses jeux vidéo préférés : Animal Crossing.

Doja Cat, villageoise d’Animal Crossing, but make it fashion ! © Capture d’écran Instagram.

Doja Cat se déguise en villageoise d’Animal Crossing pour Halloween 2022

Dans des photos publiées le 3 novembre 2022, Doja Cat s’est montrée dans une robe rose, à col montant, manches bouffantes, imprimé d’une marguerite. En fière villageoise d’Animal Crossing, l’artiste apparaît aussi au milieu d’un champ de fleurs, à l’ombre des pêchers, un filet à insecte à la main, prête à attraper de jolis papillons.

Pour rendre l’ensemble plus mode, Doja Cat porte aussi des escarpins à plateforme et des chaussettes hautes rayées bleu et blanc. Le tout à l’aspect latex pour un résultat à la fois régressif et avant-gardiste. En fait, elle avait déjà teasé son look par une publication Instagram le 23 octobre qui permet de comparer l’inspiration et le rendu. Animal Crossing, but make it fashion !

L’inspiration et le résultat du costume de Doja Cat en personnage d’Animal Crossing. © Capture d’écran Instagram.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram.