Dans l’appart de… Julia : « On trouve des insectes dans la maison, sous cadres, sous cloche, coulés en résine… »

Entre objets vintage, beaux espaces et la nature qui s’invite doucement dans la maison.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce quinzième épisode, on va visiter le superbe appartement de Julia !

Dans l’appart de… Julia

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Julia et j’ai 27 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Je travaille comme chargée d’étude en entomologie (oui, je sais, ce n’est pas commun !)

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Je vis dans une maison de 100 m² avec 2500 m² de jardin, près d’Orléans (45) que nous avons acheté il y a deux ans. Nous l’avons achetée 166 000 euros et nous avons réalisé des travaux à hauteur de 65 000 euros.

Vivez-vous seule ?

Non, je vis avec mon mari et notre chat Nuts !

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

C’est notre petit nid douillet ! Nous avons passé beaucoup de temps à l’imaginer, faire les plans 3D, chercher chaque élément de notre décoration et surtout à faire les travaux !

Le gros œuvre a été fait par des artisans, mais nous avons fait le reste avec l’aide de nos proches (vraiment tout a été refait dans cette maison puisqu’à l’achat, elle ressemblait plutôt à un chalet des années 70). Nous en sommes très fiers et elle correspond exactement à nos besoins.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Les points positifs : la maison est très lumineuse, parfaite en termes de surface ou de fonctionnalité pour nos besoins.

On adore que l’environnement extérieur rentre un peu à l’intérieur à travers nos choix de décoration très portés sur les matières naturelles et les plantes (une autre passion !).

Autre avantage : nous sommes à 30 min max des différentes villes environnantes, ce qui est très pratique pour nous qui travaillons en ville, mais qui affectionnons de rentrer le soir dans notre petit chez-nous à la « campagne » entouré de prairie, champs, forêts, vaches et chevaux ! C’est aussi un terrain de jeu parfait pour notre petit Nuts.

Les points négatifs : Une cheminée en plus et ce serait parfait. Deux autres pièces pour donner libre cours à nos passions respectives et une buanderie serait la cerise sur le gâteau, mais c’est en cours de réalisation !

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

J’adore notre table de salle à manger en orme massif et sa forme très « naturelle » ! D’ailleurs, nous appelons la place en haut à droite, la place de la « femme enceinte » en référence au creux permettant d’être bien installée, même avec un gros ventre ! C’est un menuisier local qui nous l’a fabriquée.

Durant mes études, j’ai dû réaliser un herbier et un alguier qui sont restés longtemps au fond d’un placard. Lors de notre emménagement, je suis retombé dessus et j’ai décidé de leur donner une seconde vie en les intégrant dans des cadres, des objets en résine, sous des globes, montés sur cercle, etc. un peu partout dans la maison.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Notre tête de lit ! Nous avons fabriqué un caisson en médium, peint le tout et mis un beau papier peint dessus. Elle est très pratique, unique et rehausse la couleur du mur.

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Oui, notre fameuse table de salle à manger ! Mais nous ne le regrettons pas, c’est notre plus belle pièce et nous la garderons certainement toute notre vie.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Nous apprécions de vivre dans un environnement pas surchargé où chaque chose à sa place. De façon générale, nous essayons de créer quelque chose d’assez intemporel en jouant sur l’équilibre entre les différents éléments et couleurs que l’on retrouve dans la nature, à savoir la pierre, le métal, le bois, l’osier, la laine (et autres fibres), les plantes, etc.

Notre objectif : faire rentrer l’extérieur dans notre intérieur !

On peut également trouver par-ci par-là dans la maison des insectes (sous cadres, sous cloche, coulés en résine, etc.) en référence à mon métier !

Afin de ne pas virer dans le too much, nous avons choisi de mettre une pièce « forte » vintage ou artisanale par pièce (la table dans la salle à manger, le secrétaire dans la chambre, la petite commode dans l’autre chambre, etc.). Nous aimons aussi prendre le parti de mettre des papiers peints panoramiques assez typés !

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Dans notre salon, emmitouflés dans notre plaid préféré avec notre chat pour regarder un bon film.

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Clara Luciani et Pomme.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Oui un gros ! nous avons un sous-sol complet semi-enterré dont allons transformer 80 m² en pièces habitables à savoir : un atelier de couture pour moi, une buanderie / garde-mangé et une pièce pour monsieur avec billard, jeux, bar, espace sport et espace projection de film. Nous espérons avoir terminé d’ici à deux ans !

Est-ce que vous suivez des comptes Instagram pour vous inspirer en déco ?

Non, mais j’aime bien regarder les émissions déco et rangements sur Netflix pour me donner des idées.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Très longtemps !

Merci à Julia pour cette jolie visite !

