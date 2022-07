Dans l’appart de… Brune : « après mon divorce, je suis repartie de zéro »

Entre luminosité, couleur et joie de vivre.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce onzième épisode, on va visiter l’appartement de Brune, qui nous file un bon coup de boost au moral.

Dans l’appart de… Brune

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Marine, mais vous pouvez m’appeler Brune, c’est mon pseudo souvent sur le net. Mon prénom est assez… bon en ce moment, je kiffe pas plus que ça de le porter au regard de la vie politique française !

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis professeure de Lettres Modernes, en collège, j’adore mon métier!

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Mon appartement m’appartient (enfin pour le moment, il appartient à la Banque Populaire, car je le rembourse) depuis deux ans, et j’ai divorcé il y a trois ans et demi. Il mesure 105 m², car une semaine sur deux, ma tribu débarque ! Je l’ai acheté en plein confinement, 187 000 euros, une super affaire !

Il appartenait à une très très vieille dame qui l’entretenait très bien (en mode comtesse zéro poussière, patins pour les parquets) mais la déco était complètement datée (euphémisme pour dire à vomir, tapisseries au plafond et cuisine couloir sombre, etc.)

La vie m’a amené un magnifique amoureux Québécois il y a 3 ans (on se marie cet automne, mais chuuut ma mère n’est pas encore au courant) et il s’avère que cet amoureux sait TOUT faire de ses mains (oui oui, tout, mais on est là pour parler bricolage) et qu’il a complétement rénové l’appartement, à l’exception de la salle de bain que j’ai conservée dans son jus (jus un peu art déco apprivoisé maintenant).

Vivez-vous seule ?

J’ai quatre vies : je vis avec mes 3 enfants une semaine sur 2, Louis, 15 ans, ado gothique dont vous verrez la chambre, Jeanne, 13 ans, amoureuse de la vie, et Auguste, petit garçon extra-ordinaire (syndrome génétique assez grave). À la maison, on parle avec les mains !

Ma 2ᵉ vie commence le vendredi soir quand les enfants sont chez leur papa, là, je redeviens célibataire en mode repas devant la télé avec un masque sur les cheveux, le visage et les pieds.

Ensuite commence la 3ᵉ vie — la plus chouette, chut ne le dites pas aux enfants, avec mon amoureux qui habite dans la maison qu’il a entièrement bâti de ses mains à 100 km. Là, on alterne, soit chez moi pour profiter de la ville, des bars, et autre, soit chez lui dans la campagne de l’Oise (il habite un hameau de 14 habitants, où on rénove la chapelle, mais là, c’est une autre histoire).

Et la 4ᵉ vie, c’est quand on est réunis tous les 5 et qu’on est heureux comme pas permis (ça tombe bien, on déteste les règles).

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Mon appartement est donc à l’image de ma vie, lumineux, coloré et bien rempli !

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Les points positifs : hyper lumineux, fonctionnel, chacun a sa place !

Les points négatifs : j’ai galéré pour en trouver ! Il fait trop chaud dans les toilettes et la chambre de Louis est minuscule, moins de 9 m², on a compensé en lui laissant un super balcon pour lire au soleil ou accueillir ses potes !

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

Il y a d’abord la table basse en chêne massif que mon amoureux a dessiné et fait lui-même à partir d’une table très rustique pas belle, c’est une forme médiator très 60’s.

Il y a aussi ma pintade de Lussan, vert d’eau, qui est dans ma cuisine, j’aime sa rondeur et elle vient de la région de ma mère, dans les Cévennes.

Il y a aussi un tableau dessiné par une amie artiste, l’arbre représente les tourments de l’infidélité et de l’amour impossible.

J’adore aussi mon armoire normande dans l’entrée, chinée. Je suis repartie de rien il y a 3 ans et j’adore la déco. J’ai aussi chiné sur un site de brocante en ligne mon petit canapé design scandinave, que j’adore aussi.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Dans ma chambre, j’ai tenu à garder un mur de la tapisserie de la vieille dame, avec les murs blancs et le plafond blanc, j’aime bien. Le lit aussi est chiné.

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Pour le gros craquage, c’est un miroir d’1.60 de diamètre… pour 400 euros. Jusqu’au bout, j’ai eu peur d’avoir fait une énorme connerie. Finalement, c’est la pièce maitresse du salon, il agrandit énormément l’espace.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Une de mes manies en décoration, c’est de marier le scandinave, le berbère (là, je suis sur le projet du sol de ma cuisine), l’art déco (comme ma lampe en verre soufflé verte et laiton dans le salon) sans me soucier d’une quelconque continuité.

Dans la salle de bain, justement, qui est assez art déco, j’ai recyclé un buffet de type scandinave. Le tableau au-dessus, c’est ma maman jeune qui se baigne ! Il me faut du bois partout aussi.

Et j’ai 2 espaces de liberté créative en peinture tableau noir (cuisine et chambre d’Auguste).

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Je me sens bien partout, j’adore mon salon ouvert, et mon endroit préféré reste le balcon pour y lire au soleil et surtout bronzer, ma passion coupable de l’existence !

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

La musique tourne en boucle, au gré des humeurs de chacun, métal gothique (pour Louis), punk engagé (Jeanne), rock sautillant (Auguste), chansons québécoises, des Cow-Boys fringants par exemple ou des Colocs (je vous conseille vivement), transe quand je fais le ménage… bref, il faut que ça bouge !

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Rénover le sol de la cuisine avec un carrelage type carreau de ciment marocain.

Merci à Brune pour cette jolie visite !

