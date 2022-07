Dans l’appart de… Clara : « je suis un cliché vivant »

Entre aquarelles, vie de quartier et home studio !

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce dixième épisode, on va visiter l’appartement de Clara, typiquement parisien.

Dans l’appart de… Clara

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Clara et j’ai 30 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis responsable de la communication chez CANAL+, où j’ai la chance de promouvoir des séries et programmes qui me passionnent.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

C’est un deux-pièces de 43m2 situé en plein Paris, rue Notre-Dame de Nazareth. Le loyer est de 1000 euros par mois, l’affaire de ma vie !

Vivez-vous seule ?

Mon copain m’y a rejoint il y a un an, avec tout son matériel de musicien, ce qui donne à l’appartement une ambiance assez originale !

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

On l’appelle « Le nid ». C’est un endroit où on se sent bien, en sécurité, on pourrait même y vivre en autarcie et passer notre temps à jouer de la musique, en écouter, lire, peindre, écrire ou regarder des films… Je fais bien attention à ce qu’il soit un peu séparé des contraintes extérieures (il n’y a pas d’horloge ou de réveil par exemple). C’est un appel au calme et à la créativité.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Le seul point négatif, c’est le bruit l’été quand on est obligé de garder les fenêtres ouvertes : on ne peut pas dire que les automobilistes parisiens soient de grands diplomates. En ce moment mon mec pense sérieusement à lancer des seaux d’eau sur ceux qui crient le plus fort, surtout à 7H du matin.

Pour les points positifs : il est très agréable et lumineux, dans un quartier très dynamique, et on a la gardienne la plus adorable du monde.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

Pendant le confinement, je me suis lancée dans la peinture, avec un talent approximatif… Ça me détend beaucoup et certaines de mes créations sont affichées dans le salon, qui sait, ça vaudra peut-être cher un jour. On peut rêver.

Je suis également l’heureuse héritière de la Légion d’Honneur de mon arrière-grand-père, il faut que je pense à l’encadrer.

Il y a aussi la collection d’appareils photos vintage de mon copain, et bien sûr son home studio qui se fond finalement assez bien dans le décor !

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

La peinture minimaliste est vraiment donnée à tout le monde : une petite toile, quelques pinceaux, un bon moodboard sur Pinterest, et vous avez un objet déco original en une heure ! Pour ceux qui n’ont pas le courage, dites-vous que certains exposent des monochromes… Ça vaut le coup d’essayer !

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

J’ai acheté mon piano avec ma première prime d’intéressement, c’était un peu mon rêve d’en avoir un chez moi à Paris. Il a aussi une grande valeur sentimentale.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Acheter des fleurs fraîches, ça change toute l’ambiance d’une pièce, de préférence chez Greenwood rue du Vertbois, l’adorable fleuriste du quartier.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Je suis bizarrement super à l’aise assise sur le parquet entre le canapé et la table basse pour boire un café ou faire une aquarelle, avec un vinyle qui tourne en fond (je suis un cliché vivant en effet).

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Je lance souvent The Velvet Underground and Nico, ou n’importe quel album de Leonard Cohen.

Leonard Cohen – Suzanne

Est-ce que vous suivez des comptes Instagram pour vous inspirer en déco ?

Je suis fan de Lisa Gachet que je trouve très créative et pétillante dans sa façon de penser la déco, sinon je traîne beaucoup sur Pinterest.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

On s’est lancé dans la construction d’un dressing, il reste quelques petites retouches… Et sinon, optimiser le home studio pour qu’il soit à la fois fonctionnel ET instagrammable (très important).

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Encore quelques années… Ensuite, on rentrera chez nous, en Corse, où le soleil nous appelle de plus en plus fort.

Merci à Clara pour cette jolie visite !

« Dans l’appart de… » : comment participer ? Si vous avez aussi envie de participer, rien de bien compliqué : envoyez-moi un mail sur manon[@]madmoizelle.com avec en objet « Bienvenue chez moi ! » ou utilisez le formulaire ci-dessous et je vous enverrai le questionnaire et la marche à suivre. Nous acceptons les candidatures de toute la France et même du monde entier, tant que vous pouvez faire des photos des pièces que vous préférez chez vous, d’objets coup de cœur, de votre animal de compagnie… Pour cela, pas besoin de posséder un super appareil photo, votre téléphone peut aussi faire des merveilles, et nous pourrons toujours les éditer un peu pour les rendre encore plus jolies. Bon bien sûr, si vous êtes balèzes en photographie, ça marche aussi !

