Mites des vêtements : comment prévenir l’infestation ou se débarrasser de ces insectes nuisibles qui trouent les fringues

Si vous constatez une prolifération de petits trous dans vos vêtements, vos placards sont peut-être infestés de mites de laine, également appelées mites des vêtements ou mites vestimentaires. Mais comment s’en assurer, prévenir leur apparition, ou s’en débarrasser ? Les répulsifs naturels types cèdre rouge ou lavande sont-ils vraiment efficaces ? Décryptage avec un expert.

« Des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous » pourraient chanter les mites de laine (également appelés mites des vêtements ou mites vestimentaires).

Ces insectes nuisibles sévissent dans les placards humides et sombres pour y manger les protéines présentes dans les fibres naturelles comme la laine, la soie, le coton, ou encore le lin. Pour comprendre comment reconnaître une éventuelle infestation, comment la prévenir, mais aussi comment l’éradiquer, Madmoizelle a posé quelques questions à Jonathan Menialec, responsable-adjoint d’une entreprise de produits biocides professionnels et particuliers, DT Groupe.

L’expert qui travaille dans ce milieu depuis 2014 nous explique comment se débarasser de mites de laines, les bons gestes pour éviter d’en avoir ou qu’elles ne prolifèrent, et à partir de quel degré il vaut mieux appeler des professionnel·le·s.

Madmoizelle. Qu’est-ce qu’une mite de laine ou mite des vêtements ?

Jonathan Menialec. Les mites de laine, plus communément appelées « mites vestimentaires », sont des insectes nuisibles qui se nourrissent de fibres naturelles présentes dans les vêtements et les textiles. Elles sont de couleur brun clair et mesurent environ 5 à 8 mm de long. Elles sont souvent confondues avec des petits papillons.

Contrairement à ce que leur nom suggère, elles ne se limitent pas à la laine, mais elles peuvent endommager d’autres matériaux tels que le coton, la soie, le lin et même les mélanges synthétiques contenant des matières naturelles.

Comment peut-on reconnaître si des mites sévissent dans nos placards ?

Pour reconnaître la présence de mites dans vos placards, il faut être attentif aux signes suivants :

● Les mites femelles pondent leurs œufs sur les fibres des vêtements qui vont donner naissance à des larves qui se nourriront de ces fibres, créant ainsi de petits trous dans les tissus.

● Les mites tissent des cocons et les larves peuvent être visibles sur les vêtements ou à proximité.

● Les déchets produits par les larves peuvent ressembler à de la poussière ou à de la poudre fine sur les étagères ou les vêtements.

● Une odeur désagréable, généralement décrite comme une odeur de moisi, peut être un signe de la présence de mites.

De quoi se nourrissent les mites des vêtements ?

Les mites vestimentaires ne se limitent pas qu’aux vêtements en laine, elles peuvent également s’attaquer aux mélanges de fibres, y compris les mélanges de laine et d’acrylique, par exemple. Elles se nourrissent des protéines naturelles présentes dans les fibres, et bien que la laine soit une cible privilégiée en raison de sa forte composition en protéine, d’autres fibres naturelles et mélanges peuvent également être attaqués.

Comment les mites de laine arrivent-elles jusqu’à chez nous ?

Les mites vestimentaires peuvent rentrer dans nos maisons de diverses manières, et leur infestation se déroule généralement de manière progressive. L’une des voies d’introduction les plus courantes est le transfert à partir d’endroits déjà infestés. Cela peut se produire lorsque des articles, tels que des vêtements ou des tissus, sont déplacés d’un lieu infesté vers votre domicile, transportant ainsi les mites avec eux. Elles peuvent également rentrer chez vous tout simplement par une fenêtre ouverte.

Un autre moyen est l’achat d’articles d’occasion. Les textiles acquis de seconde main, peuvent introduire des mites si ces articles étaient stockés dans un lieu infesté.

Les oiseaux et les animaux de compagnie peuvent également jouer un rôle dans le transport des mites, les ayant potentiellement sur leur pelage ou leurs plumes, et ainsi les introduire dans votre espace de vie.

De plus, les livraisons de produits textiles peuvent être une source d’infestation. Les articles peuvent être infestés avant même d’arriver chez vous, pendant le stockage ou le transport. Une fois que les mites ont trouvé leur chemin jusqu’à votre domicile, le cycle d’infestation peut commencer.

Comment se passe une infestation de mites des vêtements ?

Ces petits insectes se reproduisent rapidement, avec chaque femelle capable de pondre des centaines d’œufs tout au long de sa vie. Le processus de reproduction suit un cycle, passant des œufs aux larves, puis aux cocons et enfin aux adultes. Les larves se nourrissent des fibres des vêtements, tissent des cocons dans les endroits sombres et peu dérangés, comme les placards. La propagation des mites d’un endroit à un autre est facilitée par le mouvement des adultes. Ainsi, une infestation peut rapidement se propager à travers la maison.

Quels sont les premiers gestes à mettre en place pour tenter de se débarrasser de mites vestimentaires ?

Lorsque vous constatez les premiers signes d’une infestation de mites vestimentaires, il est important d’agir rapidement pour minimiser les dégâts et éliminer le problème. Quelques premiers gestes à mettre en place :

● Examinez soigneusement vos placards, armoires et tiroirs pour repérer les signes d’activité de mites, tels que des trous dans les vêtements, la présence de larves, de cocons ou de déchets.

● Identifiez les vêtements et les textiles infestés et isolez-les immédiatement en les plaçant dans des sacs en plastique scellés ou des boîtes hermétiques pour éviter la prolifération.

● Aspirez soigneusement les placards, les étagères et les tiroirs pour éliminer les larves, les œufs et les débris. Assurez-vous de jeter le sac de l’aspirateur enfermé dans un sac poubelle, car il pourrait contenir des œufs de mites. Dans le cas d’un aspirateur sans sac, bien laver le bac à l’eau bouillante.

● Lavez tous les vêtements et textiles non infestés à une température minimum de 60°C, si cela est possible. A cette température, les mites sont éliminées à tous les

stades de leur cycle de vie.

● Pour les articles qui ne peuvent pas être lavés, tels que les fourrures ou les pièces

fragiles, vous pouvez les placer dans le congélateur pendant quelques jours. Les

températures très froides tuent également les mites, larves et oeufs.

● Des pièges à phéromones peuvent être placés dans les placards pour capturer les mites. Ce type de piège est bien en prévention ou en tout début de petite infestation.

● Augmenter l’aération dans les espaces infestés en ouvrant les fenêtres. Les mites préfèrent les environnements sombres, confinés et n’aiment surtout pas être dérangés.

À partir de quoi/quand doit-on appeler des professionnels pour se débarrasser des mites de laine ?

Lorsque les premières mesures que vous avez prises pour vous débarrasser des mites vestimentaires ne semblent pas être suffisantes, il peut être judicieux de faire appel à des professionnels. Cela peut être nécessaire lorsque l’infestation est étendue, persistante, ou lorsque vous ne vous sentez pas en mesure de gérer efficacement le problème par vous-même.

Lorsqu’un professionnel intervient, il commence généralement par effectuer une évaluation approfondie de l’infestation. En fonction de la gravité de la situation, des traitements chimiques ou non chimiques peuvent être recommandés. Ces traitements peuvent inclure l’utilisation d’insecticides spécifiques en pulvérisation ou nébulisation, de pièges, ou de méthodes alternatives telles que la chaleur.

Il est essentiel de discuter des options avec le professionnel pour comprendre les implications de chaque méthode existante.

Le temps nécessaire pour éliminer complètement les mites dépend de la gravité de l’infestation et de la méthode de traitement choisie. En général, le traitement chimique peut nécessiter 2 à 3 passages du professionnel, à 2 semaines d’intervalles, pour totalement éradiquer le problème. Les professionnels devraient être en mesure de fournir des estimations de la durée du traitement après avoir évalué la situation.

Concernant les vêtements infestés, généralement, cela reste à votre charge. Le professionnel qui traitera à l’insecticide se concentrera surtout sur le logement, les placards et les lieux fréquentés par les mites. De votre côté, il faudra décontaminer vos vêtements et textiles soit par le lavage à 60°C ou la congélation. Des entreprises spécialisées dans la congélation peuvent prendre en charge également vos sacs de vêtements, petits et grands textiles (tapis, rouleaux de tissus, etc) pour les stocker à très basse température pendant quelques jours (l’entreprise Freez’It s’est développée il y a deux ans pour répondre à cette problématique. C’est un jeune entrepreneur, très sympathique, que nous recommandons généralement).

Il est également possible de s’adresser à des boutiques spécialisées, comme la nôtre, qui proposent des outils, des produits et toute une méthodologie pour le traitement contre les mites. Ces solutions peuvent offrir aux clients la possibilité de gérer le problème eux-mêmes, à des prix plus abordables ; avec des traitements insecticides ou naturels.

La machine à vapeur sèche Polti Cimex Eradicator, initialement utilisée pour le traitement contre les punaises de lit, est également très efficace pour le traitement des mites vestimentaires. Elle permet de traiter une infestation de mites de façon entièrement naturelle, efficace et sans risque de détérioration des vêtements et textiles.

Si on soupçonne une infestation de mites vestimentaires mais qu’on n’est pas sûr·e·s, quels gestes peut-on mettre en place pour prévenir une prolifération ?

Si vous avez des soupçons d’une éventuelle infestation de mites vestimentaires, mais que vous n’êtes pas certain·e·s, il est prudent de prendre des mesures préventives pour éviter toute propagation potentielle. Vous pouvez commencer par inspecter régulièrement vos placards, armoires et tiroirs à la recherche de signes tels que des trous dans les vêtements, des cocons ou des déchets.

Une pratique courante consiste à stocker hermétiquement en utilisant des boîtes ou des sacs sous vide pour ranger vos vêtements et textiles. Cela peut contribuer à empêcher l’accès des mites à vos vêtements et textiles et à limiter la propagation d’une éventuelle infestation. Il faudra bien sûr par la suite traiter ses vêtements isolés par le lavage ou la congélation. Le nettoyage fréquent de vos espaces de rangement est également recommandé pour éliminer les éventuels œufs, larves ou mites présentes.

Existent-ils des répulsifs naturels qu’on peut garder dans nos placards toute l’année contre les mites vestimentaires ? Est-ce que les blocs de cèdre rouge ou la lavande séchée aident vraiment ?

Oui, il existe plusieurs répulsifs naturels que vous pouvez utiliser pour dissuader les mites vestimentaires et les garder dans vos placards tout au long de l’année. Les blocs de cèdre rouge et la lavande séchée sont deux exemples couramment utilisés dans ces cas-là.

Les blocs de cèdre rouge émettent un parfum naturel qui repousse les mites. Ils fonctionnent en masquant l’odeur des fibres textiles que les mites trouvent attirantes. Placer des blocs de cèdre rouge dans vos placards peut donc aider à prévenir l’infestation en créant un environnement moins favorable aux mites.

La lavande séchée est un autre répulsif naturel efficace contre les mites et bien d’autres nuisibles d’ailleurs. Les mites n’apprécient pas l’odeur de la lavande, et elle peut être utilisée sous différentes formes, comme des sachets de lavande, des bouquets séchés ou en huile essentielle.

Cependant, il est important de noter que ces répulsifs naturels ne sont généralement pas aussi puissants que les produits chimiques spécifiques utilisés dans les traitements contre les mites. Ils sont plus efficaces en prévention ou en complément d’autres mesures, notamment le stockage hermétique des vêtements et un nettoyage régulier des placards.

Si vous choisissez d’utiliser des blocs de cèdre rouge ou de la lavande séchée, assurez-vous de les remplacer ou de les rafraîchir régulièrement, car leur efficacité peut diminuer avec le temps.

Avez-vous des conseils en plus pour prévenir ou limiter une infestation de mites de laine ?

Absolument, voici quelques conseils supplémentaires pour prévenir ou limiter une infestation de mites de laine :

● Lorsque vous rangez vos vêtements saisonniers, utilisez des sacs sous vide ou des boîtes hermétiques pour minimiser les risques d’infestation.

● Si vous utilisez des sacs pour ranger vos vêtements, optez pour des sacs en tissu respirant plutôt que des sacs plastiques. Cela permet une meilleure circulation de l’air et peut décourager les mites.

● Les mites vestimentaires préfèrent les endroits sombres. Exposez occasionnellement vos vêtements et textiles à la lumière du soleil, cela peut contribuer à dissuader les mites.

● Maintenez un niveau d’humidité relativement bas dans les placards en utilisant des déshumidificateurs. Les mites préfèrent les environnements plus humides, donc un contrôle de l’humidité peut être préventif.

● Et surtout, lors de l’achat d’articles d’occasion, assurez-vous de toujours les nettoyer correctement avant de les introduire dans votre maison.