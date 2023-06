En vacances, cette technique vous sauvera peut-être des punaises de lit

Quand on séjourne dans un hôtel ou un Airbnb, ou même chez des potes, on n’est jamais à l’abri que des punaises de lit envahissent sa valise, et qu’on les ramène chez soi pour une infestation garantie. Pour éviter ce calvaire, cette astuce simple peut limiter les risques.

Connaissez-vous les punaises de lit ? Comme leur nom le suggère, ces insectes suceurs de sang peuvent se cacher dans un matelas, un sommier, le cadre, mais aussi un canapé, un fauteuil, des rideaux, voire le plancher. Et si vous n’en avez pas chez vous, vous risqueriez bien d’en ramener malencontreusement quand vous revenez de vacances d’un endroit infesté. Pour prévenir une telle infestation (et l’interminable calvaire physique et psychologique qui en découle), une astuce simple peut aider à se rassurer avant de défaire sa valise dans son lieu de villégiature.

Pourquoi il ne faut pas déballer sa valise sur son lit dès qu’on arrive sur son lieu de vacances ?

À peine arrivé dans votre hôtel ou Airbnb, vous avez hâte de défaire votre valise près de votre lit, voire dessus (ce qui n’est pas très hygiénique, soit dit en passant), et d’y étaler toutes vos affaires ? Eh bien, vous feriez peut-être mieux de plutôt la mettre dans la douche ou la baignoire, le temps d’inspecter les recoins sombres de votre chambre, là où adorent se loger les punaises de lit. En effet, cela peut prendre quelques minutes et vous épargner des semaines de désinsectisation : cherchez ces insectes dans les fentes du lit, du canapé, des fauteuils, près des ourlets des rideaux ou des tapis. S’il n’y a aucun signe inquiétant, alors vous pouvez déballer votre valise avec davantage de sérénité.

À quoi ressemblent les punaises de lit ?

Les punaises de lit adultes ressemblent à de petits ovales bruns, pouvant tirer vers le rouge quand elles sont gorgées de sang, mesurant 4 à 7 mm de longueur, comme des pépins de pomme. Elles ne sautent pas et ne volent pas. Elles peuvent aussi pondre un tas d’œufs ressemblant à une nuée de points noirs dans les replis des textiles d’un matelas, d’un canapé ou d’un fauteuil.

Énorme nid de punaises de lit, des dizaines de piqûres sur le corps, pas de douche pendant une semaine, lit qui s’effondre au milieu de la nuit…



Je vous raconte comment un hôte et @airbnb_fr ont ruiné la fin de mes vacances : thread 👇 pic.twitter.com/fSLGaUg7IS — Inès Belgacem (@InesBgc) August 26, 2022

Pourquoi installer d’abord sa valise dans sa douche ou sa baignoire le temps de chercher d’éventuelles punaises de lit ?

Et si vous vous demandez pourquoi mettre votre valise dans la douche ou la baignoire le temps de l’inspection, c’est justement parce que ces parasites préfèrent les endroits plus confortables, où se prélassent longuement les humains, ce qui leur laisse le temps de leur sucer le sang. Trop froides et glissantes, les douches et les baignoires qui sont des endroits de passage de trop courte durée pour les humains, intéressent beaucoup moins les punaises de lit. D’où l’intérêt d’y déposer votre valise le temps de checker votre chambre d’hôtel ou votre appartement Airbnb.

Les voyages, responsables de 44 % de nouvelles infestations par des punaises de lit

D’après une étude de l’institut Ipsos pour la plateforme de désinsectisation BadBugs.fr publiée le 16 mars 2021, les voyages représentent 44 % des nouvelles infestations, suivis par les interactions avec des proches victimes de ces mini-vampires de literie (30 %), les aménagements dans des lieux déjà infestés (20 %) et le marché de la seconde main (10 %).

Un jour, le lit se casse la gueule ds la nuit. On se lève pour remettre les lattes du sommier, on soulève le matelas et là, on découvre cet énorme nid dégueulasse, avec 5 punaises de lit, leurs petits, des oeufs, la totale 🤢 Et vu sa taille, le nid est là depuis un moment. pic.twitter.com/wmPK9Wj9kB — Inès Belgacem (@InesBgc) August 26, 2022

Que faire en cas d’infestation par des punaises de lit ?

Si vous ramenez chez vous des punaises de lit de vos vacances, vous allez vite le savoir, car elles sucent le sang de leurs victimes la nuit, causant des groupes de petits poings rouges qui démangent le jour.

Pour tenter de désinfester chez vous, vous pouvez, le plus tôt possible :

Emballer toutes vos affaires textiles (vêtements, chaussures, rideaux, draps, serviettes, etc) dans des sacs poubelles bien fermés et tout laver à 60°C (pour vos affaires les plus fragiles, vous pouvez les placer au congélateur au moins 48h pour tuer les punaises de lit par le froid).

Mettre du scotch double-face sur toutes les portes des pièces et des placards, afin de les empêcher de se répandre dans tout votre logement.

Passer l’aspirateur tous les jours, en vidant le sac à poussières à la poubelle, puis jeter votre poubelle chaque jour.

Passer le fer à repasser sur tout ce qui ne pouvait pas être mis à la machine à laver comme un fauteuil ou un canapé qui ne se déhousseraient pas, par exemple.

Acheter des pièges à punaises de lit, qui ne les tueront pas toutes mais vous permettront d’évaluer à quel point vous êtes encore infestés ou non, en les disposant dans les différentes pièces de votre logement.

Vérifier jour après jour à la lampe torche les recoins sombres du lit, du canapé, des fauteuils, voir si elles sont encore là, ou leurs larves, ou leurs œufs, ou leurs déjections.

Faire appel à des spécialistes de confiance (recommandés par du bouche-à-oreille ou en vérifiant leur réputation via des avis en ligne).

En cas de signes cutanés persistants, le gouvernement propose le site stop-punaises.gouv.fr et a créé un numéro qui explique les bons gestes (0806.706.806), en plus de la possibilité d’appeler un service de désinsectisation.

