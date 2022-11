Dans l’appart de… Alexandra : « je rêvais d’une baignoire »

« Dans l’appart de » est la rubrique déco de Madmoizelle. Et cette semaine, on débarque chez Alexandra !

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce vingtième épisode, on va visiter l’appartement d’Alexandra !

Dans l’appart de… Alexandra

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Alexandra, et j’ai 35 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis ingénieur chimiste, je travaille dans la recherche.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

C’est un appartement de 40 m², acheté en mars 2022, pour 180 000 euros. Il est situé dans l’Essonne.

Vivez-vous seule ?

Oui, je vis seule.

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

C’est un appartement qui me ressemble : comme j’aime être présentable, j’aime que mon appartement soit propre et rangé si je dois recevoir.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Les points positifs : il est calme, dans une super résidence, au 2e et dernier étage. Il est comme neuf alors qu’il a sept ans, et il possède beaucoup de rangements.

Le point négatif : je rêvais d’une baignoire, mais le propriétaire précédent a installé une douche.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

Mon triptyque carte du monde acheté sur Le Bon Coin : il y a un morceau de terre dont la présence est totalement incongrue, mais ça ne me dérange pas plus que ça !

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Fière, pas à ce point, mais la suspension plume dans ma chambre a été faite avec mes dix doigts, un pistolet à colle et des boas à plume. Je peux dire merci aux tutos sur internet (et à ma maman qui m’a prêté le pistolet à colle).

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Il y a beaucoup de choses que j’ai eues sur les sites de don : tous les accessoires de la salle de bain et des sanitaires, et j’ai pu remplacer les aiguilles de mon horloge grâce à une dame qui donnait la sienne, ainsi qu’avoir un cache suffisamment haut pour ma suspension dans le salon grâce à un jeune homme qui donnait un lustre pas très beau.

Toutes mes plantes, quasiment, sont des dons également. En fait, si je fais le tour de mon appartement, la chose la plus chère que j’ai dû acheter est mon lave-vaisselle. Pourtant, c’est un petit format de 45 cm, mais c’était THE critère : il y a un emplacement prévu à cet effet.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

J’ai deux passions : les voyages et les plantes. J’essaye de faire en sorte que ça se reflète dans mon appartement, et encore, je me restreins ces derniers temps pour les plantes. Autrement, je suis plutôt minimaliste.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Sur mon balcon, avec mon petit plant de tomates et mon framboisier. J’ai passé le confinement dans un studio sans extérieur, aujourd’hui, je me réjouis de pouvoir profiter d’une terrasse, aussi petite soit-elle !

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

J’ai un abonnement Amazon Prime, et je lance Prime Music. Ça me permet à la fois de connaître les nouveaux hits, et de m’ambiancer quand mes chansons préférées des années 90-2000 passent !

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Changer la table basse, car aujourd’hui c’est un bout de canapé que j’ai. C’était parfait dans mon studio, mais là ce n’est plus à mon gout et je veux quelque chose d’un peu plus grand. Et aussi acheter des tapis, le sol fait très froid visuellement à mon goût, pas assez chaleureux.

Est-ce que vous suivez des comptes Instagram pour vous inspirer en déco ?

Lb Deco sur Instagram, c’est grâce à elle — mon porte-monnaie dirait à cause d’elle — que j’ai acheté mon fauteuil Acapulco.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Tant que je vis seule, il est parfait ! Et puis, il faut 5 ans, je crois, pour qu’un achat soit rentable…

Merci à Alexandra pour cette jolie visite !

