Dans l’appart de… Sarah : « C’est difficile d’être propriétaire à Nantes avec les prix qui flambent »

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce dix-huitième épisode, on va visiter le chouette appartement de Sarah !

Dans l’appart de… Sarah

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Sarah et j’ai 30 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis professeure de français au collège et au lycée.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Notre appartement fait 60 m². Il est situé au nord de Nantes, au 2e étage sans ascenseur. On a un grand grenier et une cave (inutilisable en vrai, ça ressemble plus à des catacombes). Hélas, il n’y a ni balcon ni espace extérieur.

Nous avons la chance d’être propriétaires, ce qui est de plus en plus difficile à Nantes avec les prix de l’immobilier qui flambent. L’appartement en lui-même nous a couté 265 000 euros.

Vivez-vous seule ?

Je vis avec mon conjoint et nos deux chats : Murphy et Shelby.

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Minimaliste. À force de déménager les copains et les copines, on s’est rendu compte de l’inutilité et du poids de certaines choses. On évite les achats inutiles qui finissent dans les placards. Ici, on garde, on donne ou on vend !

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Les points positifs :

– La salle de bain avec une grande fenêtre qui donne coté cour, sans vis-à-vis. Prendre sa douche la fenêtre ouverte en regardant le coucher de soleil, c’est priceless. Et pour se maquiller le matin avec la lumière naturelle, c’est le top !



– La cuisine accolée à la salle de bain. Mon mec me raconte sa journée sous la douche pendant que je fais revenir les gnocchis à la poêle. Pratique !

– La golden hour, quand la lumière du crépuscule rentre par la salle de bain et traverse tout le salon, magique !

Les points négatifs :

– L’isolation phonique et thermique (ah les charmes de l’ancien…) J’entends les « Marcccccccc ! » de Leila Bekhti lorsque la voisine regarde la télé. La chambre à coucher donne sur un boulevard très fréquenté et pollué par les voitures, du coup, impossible de dormir la fenêtre ouverte… De même, j’ai pris l’habitude de trainer en pull.

– Il manque une fenêtre dans la pièce de vie, pas pratique niveau lumière quand on adore les plantes.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

Je dirais nos « mini œuvres d’art abstrait » réalisées aux gros feutres et encadrées par mon copain. À la base, pour rigoler, il voulait les vendre sur le Bon Coin au prix fort, et puis finalement, elles sont au mur du bureau…

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Vu qu’on est minimalistes, on mise sur le « peu » niveau déco (livres, plantes et cadres).

Beaucoup de particuliers vendent plantes (et boutures) à pas cher sur le Bon Coin. On aime les marques assez couteuses (AMPM, Serax, Made…), du coup, on met des alertes sur le Bon Coin et ça paye : le bureau, la table à manger et les tables basses (entre autres) viennent du site. Sinon, pour ceux qui ont un petit appart en manque de lumière, un conseil : misez sur la hauteur, la transparence (verre, PVC) et le blanc !

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Pour moi, il était hors de question de mettre de l’argent dans une télévision, objet que je trouve hideux et stupide. Problème : mon copain et moi sommes de grands cinéphiles, et profiter d’un film sur un écran 13 pouces, c’est compliqué. Du coup, on a craqué pour une télévision The Frame (550 euros environ à la place de 800 à l’époque) à l’occasion d’une opération commerciale.

Sinon, mon bureau type « Ministre » avec sous-main cuir (écorché par mes chats depuis) et déniché sur le Bon Coin à 400 euros. Un must have quand on est prof.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Vouloir mettre des plantes et des bougies partout (mais je me modère beaucoup).

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Sous la couette avec un bon bouquin. On a misé sur un sommier surélevé et un grand lit, meilleures idées au monde.

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Pas de musique, mais beaucoup de podcasts (Les Pieds sur Terre, Thune, Affaire Sensible, Passages…).

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Refaire la chambre. Il faut la repeindre intégralement en blanc et améliorer son isolation.

Sinon, changer la porte d’entrée pour l’isolation, encore et toujours.

Est-ce que vous suivez des comptes Instagram pour vous inspirer en déco ?

L’intérieur de certains comptes me vendent du rêve : Mangoandsalt, laura_pigeon, Diglee…

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

On a acheté il y a plus d’un an, mais on pense à vendre. Un couple, deux chats et un projet bébé, ça prend de la place !

