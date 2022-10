Dans l’appart de… Audrey : « je ne dépense presque rien en électricité »

Chat poilu, terrasse, codes couleurs et jolies illustrations.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce dix-septième épisode, on va visiter le chouette appartement d’Audrey !

Dans l’appart de… Audrey

Quel est votre prénom et votre âge ?

Audrey, 35 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis fonctionnaire dans l’éducation nationale, et non, je ne suis pas enseignante ! Je travaille dans l’administration.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

J’habite dans une ville de l’agglomération Dijonnaise. Mon T2 fait 45 m², plus une petite terrasse d’environ 10 m² au rez-de-chaussée d’un petit immeuble. Je suis locataire. Mon loyer est de 660 €, charges comprises, avec un garage et une cave.

C’est très cher pour son emplacement, mais c’est le prix à payer pour avoir une terrasse, dont j’ai absolument besoin pour mon chat qui me fait la misère si elle ne peut pas se dégourdir les pattes à l’extérieur.

Vivez-vous seule ?

Je vis seule avec mon chat : Artémis, 50% angora, 50% chat de gouttière, 100% princesse.

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Pratique. Il est petit, mais il y a tout ce qu’il faut.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Les points positifs : il est bien agencé, très bien insonorisé et isolé (je ne dépense presque rien en électricité et par les temps qui courent, c’est important).

J’ai deux bandes de terre sur la terrasse donc j’ai pu mettre des plantes aromatiques qui me servent pour cuisiner. La terrasse donne sur des haies et un grand parc, donc pas de vis-à-vis en face, et Artémis peut aller dehors sans risquer de se faire écraser.

Les points négatifs : il est cher pour une agglomération de ville moyenne, tous les papiers peints sont à refaire (merci le style provençal des années 50), la cuisine et la chambre sont petites, je ne peux pas vraiment profiter de la terrasse l’été, car on entend les voisins des immeubles tout autour, il est assez loin de mon travail et du centre-ville.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

J’ai une grande passion pour les illustrations. J’adore les choisir auprès d’artistes dans des marchés ou sur Internet. Je cherche ensuite le cadre qui va bien, sympa et pas cher.

Je préfère habiller mes murs plutôt que d’avoir trop de bibelots à dépoussiérer ! Je rapporte également toujours un petit quelque chose de mes voyages, soit chiné, soit un joli objet artisanal. Donc pas mal de choses uniques au final.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

On peut trouver beaucoup de choses faites main chez moi ! Je suis très manuelle et j’adore l’artisanat en tout genre. Je participe souvent à des ateliers. J’ai déjà fait de la poterie, de la bijouterie, de la verrerie…

La couronne de fleurs en papier dans la chambre est de moi (mes amies m’ont aidé à découper des pétales), et lors de stages en poterie, j’ai fait des assiettes, des shishas (chiens japonais pour protéger la maison) et un daruma (figurine japonaise pour faire un vœu). J’ai déjà fait un cactus en feutrine, etc. Je ne m’arrête jamais !

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Mon plus gros craquage a été le canapé. Je voulais quelque chose d’assez grand pour faire tenir tous mes invités et pouvoir m’allonger le soir devant un bon film. Il fait aussi office de grand lit deux places, donc c’est pratique pour les invités qui veulent dormir le soir.

Sinon la plupart des meubles ont été achetés d’occasion. Et si je ne trouve rien d’occasion, j’attends les soldes.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Comme j’ai un TDAH, j’ai besoin que tout soit à sa place et le plus visible possible. Tout est toujours bien rangé, c’est une question de tranquillité d’esprit. Je compartimente tout dans des boîtes ou des paniers.

J’essaie également ne pas mélanger trop de styles et de couleurs différentes dans une pièce, ça me repose l’esprit. Je fais aussi très attention aux détails. Quand j’ai une idée précise en tête pour de la déco, je peux mettre des semaines, des mois, voire des années à trouver pile ce que je veux.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Sur le canapé, avec un plaid, une chaîne humoristique qui tourne sur YouTube et le chat sur mes genoux (qui daigne me faire grâce de sa présence uniquement quand il fait froid).

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Aucune depuis que j’ai mon chat. Je me suis rendu compte que j’utilisais ma chaîne hifi juste par solitude.

Du coup, les CD ont déménagé dans la voiture. Dernier coup de cœur artiste : Flint Eastwood.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Si la propriétaire m’autorisait à le faire, je referais bien tous les papiers peints de goûts douteux qui doivent être là depuis bien 30 ans.

Est-ce que vous suivez des comptes Instagram pour vous inspirer en déco ?

Non, je vais très rarement sur Instagram. Je m’inspire un peu sur Tumblr et dans les magasins de déco. Je fonctionne surtout au coup de cœur sur des pièces, tout en essayant de suivre les codes couleur de mes pièces.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

J’aimerais partir au plus vite pour investir dans une maison avec un petit jardin. Mais vu les prix de l’immobilier pour le moment et mon salaire pas fou, c’est compliqué ! Mais je préfère attendre de trouver exactement ce que je veux plutôt que de prendre quelque chose qui ne me plaît qu’à moitié.

Merci à Audrey pour cette jolie visite !

