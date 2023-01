Qu’est ce que le lin ? Tout savoir sur cette matière naturelle végétale

Massivement cultivée en France, cette matière légère et résistante, très prisée pour créer des vêtements respirants l’été ou pour des draps de lit regorge d’avantages si on sait bien la choisir et l’entretenir. Mais aussi quelques inconvénients évitables.

Qui dit janvier, dit aussi mois du blanc ! Si l’envie vous prend de vous retrouver dans de beaux draps, peut-être souhaitez-vous en savoir davantage sur le lin ? Saviez-vous que près de 80% de l’exploitation mondiale de cette fibre vient d’Europe, et même surtout de France ? On aurait presque envie de crier « Cocorico ! » si elle n’était pas transformée à l’étranger avant d’être utilisée pour constituer des vêtements ou linge de maison. Pour comprendre pourquoi, il convient de se demander d’abord ce qu’est vraiment le lin.

Le lin : une fibre végétale résistante

Le lin, c’est d’abord et avant tout une plante. Celle-ci mesure 80 à 120 cm. On en arrache les tiges pour en tirer des fibres par une technique millénaire qu’on appelle rouissage : on fait macérer (dans l’eau ou sur la terre) cette plante textile pour séparer plus facilement l’écorce filamenteuse de la tige. Vient ensuite l’étape du teillage qui consiste à séparer par une action mécanique les fibres textiles du bois et de l’écorce par broyage et battage. On peigne ensuite tout ça avant de le filer, puis le tisser, et obtenir du beau lin ! Et cette fibre végétale s’avère naturellement résistante et imputrescible. C’est ce qui en fait une matière de choix pour des vêtements de qualité, qui durent longtemps.

Entretiens des vêtements en lin

Quels sont les avantages du lin pour nos vêtements ?

Le lin s’avère naturellement rafraîchissant car il absorbe jusqu’à 30 % de sa masse en humidité , ce qui en fait une matière particulièrement intéressante pour l’été quand on a envie de vêtements respirants, aérés et légers.

La résistance caractérise aussi les vêtements en lin , qui restent donc bien solide dans le temps, face à l'usure. Cette robustesse s'explique par la longueur des fibres qui font plusieurs dizaines de centimètres (tandis que celles de coton font plutôt quelques dizaines de millimètres).

Les vêtements en lin ont aussi l'avantage de bénéficier d'un léger effet texturé , qui provient du fait que les fils de cette fibre végétale sont naturellement irréguliers. Cela apporte du relief à un look.

Autre avantage du lin pour les vêtements, c'est son éco-responsabilité. En effet, la culture du lin se contente de l'eau de pluie, ne requiert pas de pesticide, et très peu d'électricité pour sa transformation. Massivement cultivée en Europe, particulièrement en France, c'est même la matière locale par excellence, contrairement au coton qui vient de l'autre bout du monde, où il aura nécessité beaucoup d'eau et de pesticide.

Quels sont les inconvénients du lin pour nos vêtements ?

Le lin se froisse facilement . Cela fait partie du charme de la matière, mais peut agacer certaines personnes. C’est le défaut d’avoir une matière aussi aérienne et légèrement texturée.

Cette matière coûte relativement cher, plus que le coton, notamment car elle est cultivée en Europe, et qu'elle nécessite plusieurs étapes de transformation.

Comment laver un vêtement en lin ?

Le linge de maison et les vêtements en lin ne craignent pas les passages à la machine à laver, au contraire. Il suffit de choisir une température moyenne (50°C maximum pour des draps, mais 30°C suffisent pour des vêtements), et un essorage minium (600 tours). Éviter les lessives à base de chlore empêchera de jaunir et abîmer la fibre. Et comme toujours, le séchage à l’air libre sur un étendoir ou tancarville est à privilégier au sèche-linge électrique.

Contre une tache de vin rouge, un peu d’eau pétillante ou de vin blanc devrait en venir à bout. Contre une tache de gras, frotter un peu de liquide vaisselle avant de laisser reposer une nuit et un passage à la machine en viendront à bout. Et contre une tache d’herbe, frotter le tissu avec du jus de citron avant de rejoindre le tambour du lave-linge fera l’affaire.

Pour le repassage, cette matière supporte aisément 200°C, mais mieux vaut la repasser encore humide.

Le lin et l’industrie textile

Comment le lin est-il cultivé ?

Cette plante a besoin d’un climat tempéré et humide. C’est pour ça qu’on en cultive facilement toute l’année en Europe, surtout en Belgique, aux Pays-Bas et en France (on en est même les premiers producteurs mondiaux !). L’eau de pluie lui suffit (elle a besoin d’environ 700 mm d’eau répartis sur l’ensemble de son cycle de vie) et son écorce la protège de la plupart des insectes, ce qui la dispense de pesticides. C’est aussi pour ces raisons qu’il n’est pas très pertinent de chercher à acheter des vêtements ou linge de maison en « lin bio ». Les seuls risques pour sa culture sont justement l’excès d’eau et/ou de soleil.

Quel est l’impact du lin sur l’environnement ?

La culture du lin a un impact plutôt positif pour l’environnement puisqu’il s’agit d’une fibre végétale et locale qui améliore même la qualité des sols et des cultures suivantes.

Les étapes de transformation (arrachage, rouissage, teillage, peignage, filature) de cette plante pour en faire du tissu sont principalement mécaniques, et non chimiques. Seulement, la plupart d’entre elles n’ont pas lieu en Europe, mais plutôt en Inde et en Chine. En tant que premier cultivateur mondial, la France est précisément en train de rouvrir des usines hexagonales de transformation du lin afin qu’on puisse fournir du lin 100 % made in France, de la plante aux vêtements et linge de maison. C’est toute une filière qui se remonte dans le Nord, à Béthune, et qui doit à terme produire 400 tonnes de fil par an d’ici 2024.

Quelles sont les alternatives au lin ?

Dans l’habillement et le linge de maison, le lin peut être remplacé ou mélangé à du coton, du chanvre ou encore de la ramie (sorte d’ortie), comme nous l’expliquait l’experte en la matière, Nathalie Lebas-Vautier, dans l’épisode dédié au coton et ses alternatives, issu du podcast « Matières Premières ».

