Cette nouvelle marque de mode propose des vêtements accessibles, made in France, du 44 au 60 !

En réponse à l’éternelle gageure de trouver des fringues grande taille, Myriam Bakir vient de lancer sa marque de mode, Big Fab Fashion. Elle habille les femmes du 44 au 60 de vêtements fabriqués en France de façon éthique, et à moins de 50€.

Si vous ajoutez à la galère de trouver des vêtements au-dessus de la taille 44 des considérations éthiques sur les lieux et conditions de fabrication, ainsi que le sourcing des matières premières, apparaît alors une forme de triangle des Bermudes de la mode. Mais Myriam Bakir souhaite y remédier avec la marque qu’elle vient de lancer, Big Fab Fashion.

Myriam Bakir se présente sur la page Instagram de sa marque Big Fab Fashion.

Pourquoi Myriam Bakir a lancé Big Fab Fashion pour les femmes du 44 au 60

Sur la page Instagram de sa griffe ouverte en avril 2021, l’entrepreneuse se présente comme une Lion double Cancer de maintenant 29 ans, fan de Broadway (elle a sa propre troupe : @somethingmusical), de pâtisserie, de jardinage, et de couture :

« J’ai toujours été grosse. Déjà petite, je devais m’habiller au rayon adulte pour trouver des vêtements à ma taille. Mais ce ne sont que ces dernières années que j’ai vraiment grossi. J’ai découvert récemment que c’était le symptôme d’un problème hormonal qui me cause bien d’autres soucis. Mais passons. Aujourd’hui, je fais plus de 150kg, un bon 58-60, et je le vis plutôt bien. J’ai appris à m’accepter telle que je suis et à vivre ma vie comme je l’entends. Les fans d’astrologie diront que c’est mon côté Lion. » Je crée mes propres vêtements depuis 3 ans. J’ai par exemple dessiné et cousu tout ce que je porte sur cette photo, de la jupe au crop top, en passant par la brassière et le gros chouchou qui me sert de bracelet. Depuis, l’idée de créer une marque pour permettre à d’autres personnes de s’accepter et d’avoir confiance en elles me trotte dans la tête. C’est pour cela que je crée BFF. »

En quoi la marque grande taille française Big Fab Fashion fait les choses bien

Derrière cet acronyme plus connu pour signifier Best Friend Forever (meilleure amie pour toujours), Big Fab Fashion prend le temps de faire les choses bien. C’est donc après des mois de teasing et de perfectionnement que la marque a ouvert son site le 1er août 2022. On y trouve des pièces audacieuses et flatteuses, des tailles 44 au 60, made in France, et en dessous de 50€. Tout ce que demande le peuple, non ?

Les 5 pièces en pré-commandes de Big Fab Fashion.

Pour l’instant, seul un paréo est disponible à l’achat immédiat, et cinq autres pièces alléchantes en précommande : une robe baby-doll, un top à col bénitier, un top froncé, une jupe drapée, ainsi qu’une jupe fendue. Le tout en 100% coton certifié Reach, viscose ou cupro (des matières au toucher soie).

Cette belle initiative ouvre une voie supplémentaire. Entre les marques éthiques qui proposent rarement des vêtements grande taille, ou alors à des prix exorbitants et les marques de fast-fashion qui en proposent peut-être pléthore mais à des prix trop petits pour être honnêtes, Big Fab Fashion semble bien partie pour résoudre l’impossible équation.

Crédit photo de Une : Big Fab Fashion.