Voici des maillots de bain grande taille, adaptés aux poitrines généreuses

Ces maillots de bain deux-pièces sexy, une-pièces tout-terrain, shortys sportifs, tankinis couvrants, ou même robes se déclinent pour certains jusqu’aux tailles 62-64 et au bonnet N afin de correspondre à un maximum de morphologies et d’envies.

Pour être beach body, il suffit d’avoir un body. Merci d’être venu à mon Ted x Talk. Ceci étant dit, il peut être compliqué de trouver un maillot de bain pour sa morphologie et seyant, surtout quand on fait une grande taille selon l’industrie de la mode. Heureusement, certaines marques proposent des modèles attrayants et plus ou moins couvrants. Deux-pièces sexy, une-pièce tout-terrain, shorty sportif, tankini couvrant, ou même des robes de bain permettent de satisfaire tous les désirs, même pour les poitrines généreuses cherchant un bon maintien. Que l’on fasse plus d’une taille 42 et/ou plus d’un bonnet E, voici quelques exemples qui donnent envie de se prélasser tout l’été au bord d’une piscine ou ou de la plage.

15 maillots de bain grande taille pour parader sous le soleil exactement

Maillot de bain une-pièce à imprimé tropical multicolore, jusqu’à la taille 52 — Bonprix collection — 21,99€.

Maillot de bain triangle imprimé végétal jaune et blanc, jusqu’au bonnet F — Leel chez Rougegorge — 35€.

Haut de maillot de bain fleuri, jusqu’au 115G — 13€ — culotte assortie jusqu’au 4XL — 8€ — Kiabi — 21€ l’ensemble.

Maillot de bain une-pièce shorty, jusqu’au 52 — Bonprix collection — 25,99€.

Robe de bain kaki volantée et à décolleté lacé, jusqu’à la taille 64 — Yours — 56€.

Maillot de bain triangle, jusqu’au bonnet F — Leel chez Rougegorge — 35€.

Maillot de bain uni à décolleté carré et bretelles ornées d’un nœud, jusqu’au 4XL — Kiabi — 16€.

Maillot de bain une-pièce imprimé noir et blanc, jusqu’à la taille 56 — Bonprix collection — 22,99€.

Robe de bain imprimé hibiscus, jusqu’à la taille 64 — Yours — 60€.

Maillot de bain une-pièce à larges bretelles, jusqu’au bonnet F — Leel chez Rougegorge — 45€.

Haut de maillot de bain à manches longues, jusqu’à la taille 4XL — Skims — 64€

Maillot de bain ampliforme imprimé tropical, jusqu’au bonnet F — Rougegorge — 44,90€.

Haut à armatures, jusqu’au bonnet N — 56,95€ — et culotte assortie, jusqu’au 54 — 39,95€ — Lemon Curve — 96,9€ l’ensemble.

Maillot de bain à imprimé chevrons pastels, jusqu’au 4XL — Kiabi — 16€.

Tankini bandeau long, jusqu’à la taille 52 — Bonprix collection — 29,99€.

Et vous, avez-vous d’autres recommandations de marques proposant des maillots de bain grande taille avec un bon maintien pour les fortes poitrines ?

Crédit photo de Une : Bonprix collection