Etam sort un maillot de bain taille unique censé flatter toutes les morphos, mais est-il vraiment si inclusif ?

Dans une maille composée de polyamide pour former une multitude de smocks pouvant rester plissé ou s’étendre énormément, ces maillots de bain une ou deux-pièces Etam peuvent-ils vraiment convenir à toutes les morphologies ?

Pour s’essayer aux vêtements taille unique, il a toujours mieux valu être mince. Mais Etam vient de lancer une nouvelle ligne de maillots de bain ultra extensibles censés pouvoir s’adapter à toutes les morphologies, comme le revendique la marque : « Le maillot taille unique pour tous les summer bodies ».

Brassière de maillot de bain — 29,99€ — et culotte de maillot de bain — 19,99€ — Etam.

Un maillot de bain taille unique pour toutes les morphos, vraiment Etam ?

Composée à 97% de polyamide recyclé, une maille gaufrée comme pleins de smocks pouvant rester plissés ou s’étendre énormément compose ces maillots de bain baptisés One Size.

Elle s’avère à la fois sculptante et confortable, que ce soit en version une ou deux-pièces. Sans armature ni padding, ils ne sont pas non plus doublés ce qui permet notamment de pouvoir porter la brassière à l’envers (le dos devant).

Maillot de bain une-pièce One Size — Etam — 45€.

Sans surprise, ces maillots de bain Etam One Size ont beau s’annoncer taille unique et se vouloir inclusif, ils s’étendront difficilement au-delà d’une taille 44 et du bonnet E.

Cela reste un modèle ingénieux, notamment pour les personnes sujettes aux variations de poids, en particulier les femmes enceintes par exemple. Mais pour des fortes poitrines ou des grandes tailles, mieux vaut se tourner vers des maillots de bain dédiés.

