Short, tankini, wetsuits… Les maillots de bain couvrants deviennent tendance

Une partie de la France a beau faire la guerre aux maillots de bain couvrants au nom de « l’hygiène », la mode pousse quand même des formes moins rikiki que les traditionnels bikinis, comme des shorts, wetsuits, cyclistes, et autres tankinis.

À l’approche de l’été, l’envie de se dégoter un joli maillot de bain peut se faire ressentir. Les marques le savent bien puisqu’elles ont déjà commencé à présenter leurs modèles, à l’instar de Chanel lors de son défilé printemps-été 2022, qui reproduisait l’énergie des défilés des années 1980 — avec un parterre de photographe au pied d’un podium surélevé.

Et la campagne de pub de la collection met évidemment en vedette les maillots de bain couvrants en question.

L’itsi bitsi petit bikini, concurrencé par des maillots de bain plus couvrants

Parmi les tendances qui règnent au rayon linge de bain, les maillots se la jouent particulièrement prêt-à-porter, en s’ornant de ceintures, de détails bijoux comme des maillons de chaîne, des jeux de découpes, ou encore des effets de matière irisées ou métallisés.

Mais ce qui peut paraître plus surprenant, c’est aussi l’intérêt grandissant pour des maillots un peu plus couvrants que ceux que portent, en dépit des lois de la gravité, modeuses de TikTok ou d’Instagram et vedettes de télé-réalité. En parlant de ces dernières, même Kim Kardashian a lancé pour Skims des vêtements de bain couvrants comme un maillot une-pièce à manches longues, un sarong (une sorte de jupe longueur cheville, fendue sur la cuisse, fermée par une torsade à la taille), un cycliste, ou encore une combi-short.

Mais pourquoi les marques s’accordent-elles à proposer autre chose que des modèles toujours plus rikiki ? Plusieurs raisons peuvent expliquer comment on est passé d’un bipartisme quasi-exclusif entre une-pièce et deux-pièces à cette diversité.

Pourquoi les marques proposent enfin autre chose qu’uniquement des bikinis ou des une-pièces

Avec une clientèle toujours plus internationale et connectée, les marques de luxe comme de fast-fashion ont intérêt à proposer des collections avec des pièces pour tous les climats, des eaux turquoise caribéennes à la côte bretonne, certes, mais aussi pour toutes les sensibilités culturelles et religieuses. Par exemple, dans certains pays d’Asie, les femmes peuvent redouter de bronzer, et souhaitent cultiver une peau la plus pâle possible. Alors des vêtements couvrants peuvent les y aider.

À l’international, la clientèle musulmane pèse également de plus en plus lourd, et son attrait pour la « modest fashion » aussi. L’industrie de la mode modeste est actuellement évaluée à 277 milliards de dollars et devrait atteindre 311 milliards de dollars d’ici 2024, d’après le média Fast Company.

Les marques le prennent de mieux en mieux en compte, comme Nike et Décathlon qui ont sorti des hijabs de running par exemple, ou encore des maisons de luxe telles que Dolce & Gabbana, Burberry ou encore Valentino qui proposent des looks allant dans ce sens.

L’essor du commerce en ligne joue également dans ce qui apparaît comme une soudaine variété de choix de tenues de bain disponible.

Des maillots de bain couvrants se vendaient déjà il y a vingt ans dans des boutiques spécialisés, mais on ne le savait pas forcément et n’y était pas aussi facilement exposé qu’à l’âge d’Internet et des réseaux sociaux. Alors qu’on aurait difficilement pris le risque de s’acheter un maillot de bain par correspondance il y a vingt ans, cette crainte a largement diminué avec les facilités de paiements, modalités de frais de port, d’échanges et de retours proposés par les marques aujourd’hui.

Dans cette logique de clientèle internationale, biberonnée aux images et décomplexée de l’achat en ligne, même les marques d’ultra fast-fashion comme Shein ou Boohoo vendent aussi bien des micros bikinis ultra-échancrés que des maillots de bain couvrants. Fabriqués à un rythme effréné, ces vêtements sont produits presque en flux tendu, puisque des centaines de nouvelles références arrivent chaque semaine sur ce genre de site, ce qui permet à ces entreprises d’adapter quasi en direct leurs propositions.

Alors si elles proposent de plus en plus de solutions couvrantes, c’est bien parce qu’elles trouvent des personnes preneuses !

Bref, les maillots de bain couvrants s’avèrent bien plus qu’une tendance : ils sont bien partis pour devenir aussi commun que les bikinis et une-pièces. Ce, alors même que la France continue de psychoter autour du ««« burkini »»», au moins depuis 2016. Celui-ci n’est pourtant pas interdit par la loi sur le voile intégral, ni par la Constitution qui prône la laïcité, même si des arrêtés de certaines mairies et piscines font de l’excès de zèle, où l’hygiénisme sert souvent d’alibi à l’islamophobie.

Voici donc 3 formes de maillots de bain relativement couvrants à enfiler sans se sentir à oil-pé.

Le tankini ou la version un peu plus pudique du bikini

Le tankini consiste à porter une sorte de débardeur crop ou de tube top sur une culotte (ou un short, d’ailleurs — même s’il est rarement vendu avec, rien ne vous empêche de dépareiller, fuck le système, yolo) plus ou moins taille haute.

Ce modèle a donc l’avantage de bien couvrir et maintenir la poitrine, voire de pouvoir être porté comme un haut la journée, bien au-delà de la plage ou de la piscine.

Ensemble de bain tankini — Speedo — 54,95€.

Haut de maillot de bain tankini — La Redoute Collections — 29,99€.

Haut tankini en tissu recyclé — Collusion — 18,45€.

Haut de bikini avec col noué sur le devant — Asos Design — 23,15€.

Le wetsuit pour se la jouer surfeuse

Déjà bien connu des surfeuses, le wetsuit ressemble à un maillot de bain une-pièce, mais qui ne serait pas décolleté, afin de mieux maintenir la poitrine lors d’exploits sportifs, et éviter d’attraper froid trop vite lors d’un cours d’aquagym ou d’aquabike.

Parfois zippé au niveau du col ou le long du dos pour s’enfiler et surtout se retirer plus facilement, ce maillot de bain peut également se doter de manches longues, comme vient de l’illustrer l’actrice Eva Longoria dans un modèle de la marque de luxe Gigi C.

Surfsuit ajouré — Gigi C — 238,25€.

Maillot de bain une-pièce à manches longues — Skims — 92€.

Maillot de bain une-pièce façon combi de cycliste pour l’aquagym ou l’aquabique — Nabaiji — 33€.

Maillot de bain une-pièce à manches longues et zip dorsale — Olaian — 30€.

Les shorts de bain dignes de ce nom

Pas la peine de vous faire un dessin pour comprendre qu’on puisse parfois avoir envie de porter autre chose qu’une culotte échancrée à la plage ou à la piscine. Au même titre que ces messieurs portent rarement des moule-bites de gaité de coeur, les femmes auraient tort de se priver de piquer au rayon homme ou enfants un short de bain bien large — même si le filet intérieur gratte un peu !

Autrement, les marques proposent aussi des cyclistes et shorts de bain taillés officiellement pour les femmes.

Bas de bikini legging en tissu recyclé — Asos Design — 22,99€.

Short de bain pensé pour le surf — Olaian — 15€.

Boardshort de surf à ceinture élastiquée et cordon de serrage — Olaian — 16€.

Boardshort de surf à ceinture élastiquée et cordon de serrage — Olaian — 16€.

Vous l’aurez compris, les rayons maillots de bain débordent à présent de solution plus ou moins couvrantes pour habiller tout le monde à la piscine ou à la plage.

Et il reste toujours la possibilité de détourner un legging de sport, cycliste, ou short en matière technique, ainsi qu’une brassière de sport et pourquoi pas un haut en matière technique en guise de tenue de bain improvisée ! Pour éviter d’abîmer vos tenues de bain trop vite à cause du chlore de la piscine et/ou le sel de la mer, en plus du soleil, pensez à bien les rincer à l’eau claire après chaque utilisation. C’est une solution assez pratique, surtout si l’on veut voyager léger et prendre le moins d’affaires possible dans sa valise.

Allez, maintenant, à l’eau !

