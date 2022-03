Les 5 tendances maillot de bain qui viennent couvrir (à peine) vos fesses cet été 2022

On parle souvent des tendances mode et beauté, mais qu’en est-il des maillots de bain phares de la saison ? Est-ce en vogue de miser sur de l’ajouré ou du une-pièce ? Des lacets ou plutôt des cordes ? Pour répondre à toutes vos questions et préparer l’été tranquillement, voilà notre palmarès.

Le choix du maillot de bain fait partie de ces choses que l’on procrastine et qu’on se réserve trop souvent pour le week-end juste avant le départ en vacances. Pourtant, c’est une décision à ne pas prendre à la légère (toute proportion gardée), puisque c’est une tenue que l’on va porter de nombreuses heures d’affilées tout au long de nos congés !

Pour faire un choix sans regrets, regardez donc les tendances du moment histoire de vous inspirer.

La tendance des maillots de bain ornés d’une touche précieuse

Un maillot de bain classique, c’est bien et toujours très efficace, mais si vous avez envie d’un peu plus de sophistication, vous pouvez toujours opter pour le maillot de bain une ou deux pièces orné d’un détail précieux.

Strass, boucle dorée, chaînes… Soyez audacieuse — et n’oubliez pas de vernir les métaux de votre maillot de bain pour éviter qu’ils ne s’oxydent au contact avec l’eau !

Shoppez un maillot précieux

Shoppez le maillot de bain deux pièces de Pain de Sucre au prix de 130€

Découvrez le maillot de bain deux pièces beige avec détails dorés de Boohoo à 3€ le haut et 2€ le bas

La tendances des maillots à volants

Il y a quelques années, le maillot de bain à volants avait déjà fait son retour mais rien ne s’était vraiment confirmé dans le temps. Aujourd’hui, c’est de nouveau à son tour de briller face au soleil ! Il se décline aussi bien en version une pièce ou deux pièces pour virevolter au gré de la brise d’été.

Shoppez un maillot à volants

Shoppez un maillot deux pièces à volants de Banana Moon à 75€ le haut et 60€ le bas

Découvrez le maillot de bain une pièce à volants de La Redoute à 53,99€

La tendances des maillots à paillettes

Les paillettes sont, elles aussi, de retour cette année et cette fois-ci, ce n’est pas sur une chemise ou un top qu’elle s’affichent mais bien sur des maillots de bain. L’idée ? Enfin pouvoir devenir la sirène que vous avez toujours rêvé d’être, le charme kitch en plus.

Shoppez un maillot à paillettes

Shoppez le maillot deux pièces à paillettes d’Etam à 34€ le haut et 19€ le bas

Découvrez le maillot de bain deux pièces à paillettes de Asos Design à 20,99€ le bas et 17,99€ le haut

La tendance des maillots ajourés

Un maillot une pièce tout simple peut parfois manquer de saveur. Pour le pimper un petit peu et le rendre plus irrévérencieux, vous pouvez le choisir ajouré (au niveau des hanches, du ventre ou de la poitrine) et coloré !

En revanche, faites attention aux marques de bronzage qui peuvent parfois être… Légèrement zébrées avec ce maillot qui laisse entrevoir des bouts de peau — qu’il faudra prendre soin de crémer pour éviter les coups de soleil.

Shoppez un maillot ajouré

Shoppez le maillot ajouré zébré de South Beach à 24,99€

Découvrez le maillot de bain ajouté de Nasty Gal à 25,20€

La tendances des maillots lamés

La tendance disco est plus que jamais sur le devant de la scène. Et plus particulièrement le tissu lamé qui revient pour orné les maillots d’été de vert, de bleu, de rose et de violet. Un choix qui ne sera pas du goût de tout le monde mais qui saura tout de même trouver son public.

Shoppez un maillot lamé

Shoppez le maillot de bain lamé d’H&M au prix de 17,99€ le haut et 14,99€ le bas

Découvrez le maillot de bain une pièce lamé de Calanera à 215€

Crédits de l’image de une : @emmahoareau, @lizzobeeating.