Les talons d’Emily in Paris torturaient Lily Collins, qui finissait souvent chez le podologue

À cause des chaussures à talons que devait porter continuellement l’héroïne de la série Emily in Paris, Lily Collins allait au moins une fois chez le podologue pour soigner et prévenir les douleurs, et se faire des semelles orthopédiques.

Emily s’éclate peut-être à Paris, mais c’est au détriment des pieds de l’actrice qui l’interprète. Lily Collins vient de le raconter sur le plateau télé de Jimmy Fallon le 22 mars 2022 :

« En fait, je devais aller voir un podologue toutes les semaines pour tenter de réparer mes pieds parce que je portais des talons tout le temps. »

Dans cette vidéo YouTube du Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Lily Collins parle de la douleur des talons à partir de 1 minute et 15 secondes.

Lily Collins se faisait des semelles orthopédiques pour chaque chaussures d’Emily in Paris

Si Emily in Paris veut faire croire au grand public qu’il est parfaitement normal de se balader sur des rues pavés en escarpins toute la journée dans le plus grand des calmes, avec un sourire niais, c’était au grand dam de la fille du batteur britannique Phil Collins :

« Je devais faire fabriquer des semelles pour chaque paire de chaussures. Ce n’est même pas une blague, ça m’a fait me sentir si vieille ! »

En parisienne presque crédible, le personnage de Camille dans Emily in Paris sait bien qu’il vaut mieux marcher à plat sur les pavés de la capitale. © Netflix.

Alors que des saisons 3 et 4 ont d’ores et déjà été confirmées pour cette série Netflix à succès, l’actrice de 33 ans ne rêve que d’un spin-off qui pourrait s’appeler « Emily in Flats » (Emily en chaussures plates). Espérons pour sa santé que Lily Collins soit entendue.

Crédit photo de Une : Capture d’écran d’Emily in Paris. © Netflix.