Pour que les hommes portent des compensées, il suffisait de les rebaptiser « semelle oversize »

Si beaucoup d’hommes peuvent craindre de porter des talons, même sous forme de plateforme, cela semble beaucoup plus facile à assumer depuis que Demna Gvasalia a imaginé la Triple S Balenciaga, présentée comme une sneaker « oversize ».

Vous l’avez sûrement remarqué : la tendance en matière de chaussures est aux semelles XXL façon plateforme. Mais comment en est-on arrivé là ? Rien à voir avec le raz-de-marée de baskets à talon compensé invisible Isabel Marant de 2011 (ressorties en 2021, d’ailleurs) et ses multiples dupes et contrefaçons. On doit ce trope à Demna Gvasalia, actuel directeur artistique de la maison Balenciaga.

Capture d’écran du site de Balenciaga qui continue de vendre des sneakers Triple S comme des petits pains.

« Beaucoup de gars n’aiment pas avoir de petits pieds »

En janvier 2017, le créateur mode présente une collection hommage au candidat à la présidentielle des États-unis de 2016, Bernie Sanders. Aux pieds de plusieurs mannequins, se trouve la désormais fameuse sneaker Triple S et ses 6,5 cm de talon.

Elle doit son nom à sa triple semelle, venue de trois sports différents : la course à pied, le basketball et l’athlétisme. Créant un effet de répulsion aux yeux de certaines personnes, elles se sont alors gravé dans la rétine du milieu, avant de devenir une obsession collective à leur sortie six mois plus tard. Au grand bonheur de cet amateur de silhouettes oversize, de la tête aux pieds, comme il le révélait auprès du WWD en 2019 :

« C’était vraiment un exercice de proportions de chaussures, et non une sorte de jeu fantaisiste avec ce qui était moche ou pas moche dans la conception de souliers. […] Je déteste voir de petits pieds visuellement. Beaucoup de gars n’aiment pas avoir de petits pieds. Pour moi, les grandes chaussures sont plus stables et plus masculines. Aussi, je crois que lorsque vous créez une nouvelle silhouette, le produit cartonne. […] L’oversize, c’est mon territoire. J’ai bien l’intention de défendre ce qui est mon territoire de design. »

Dans la foulée, le jeune créateur JW Anderson a réhaussé de plusieurs centimètres les semelles de Converse (avant que la marque ne s’approprie le design sans plus le créditer…), tandis que les griffes de chaussures compensées stars des années 1990 comme No Name et les Buffalo revenaient à la mode. De grands équipementiers sportifs comme Fila et Nike, ou de jeunes marques streetwear comme Yeezy ou Eytys ont tous filé le filon de la sneaker à plateforme qui ne dit pas son nom.

Les hommes, toujours partant pour grandir de quelques centimètres…

Et si la gent féminine avait déjà l’habitude des chaussures à semelle compensée, beaucoup d’hommes se sont surpris à s’essayer aux plateaux grâce à cette tendance. Comme le rapporte le média Mel Magazine, sur les forums de mode masculine, nombreux sont ces messieurs à apprécier ce supplément de hauteur de 6,5 cm, a fortiori à une époque davantage tournée vers les baggys que les skinny jeans. Comme s’il suffisait de parler de « semelle oversize » plutôt que « (talon) compensé » pour leur éviter de se sentir menacé dans leur virilité…

Capture d’écran du site de Balenciaga.

Alors que Balenciaga continue d’exploiter cette poule aux oeufs d’or en déclinant à l’envi ce concept (sa dernière-née s’appelle Defender), reste à savoir si ce qu’on dit des hommes à grosses voitures s’applique aussi à ceux à épaisses baskets…

Crédit photo de Une : Balenciaga.