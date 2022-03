Un sac de créateur accessible ? C’est possible avec la collab Telfar x Eastpak

Les modeuses connaissent sûrement déjà ce qu’on surnomme le Birkin de Bushwick, aussi bien porté par Beyoncé qu’Alexandria Ocasio-Cortez. Voilà que Telfar s’associe à Eastpak pour sortir ses meilleurs designs dans une toile increvable et à prix réduit.

Les fans de mode connaissent sûrement déjà bien Telfar, au moins pour son sac à main Shopping Bag. Surnommé « le Birkin de Bushwick » (quartier populaire et branché de New York), il affirme une sobriété de design efficace, simplement orné d’un logo côté face, le tout dans un similicuir léger pour un prix étonnamment accessible dans le secteur.

Comment Telfar conquiert le monde, un sac à la fois

Aussi bien portée par des modeux sans le sou, que Beyoncé et Alexandria Ocasio-Cortez, cette pièce a valu au créateur de la marque, Telfar Clemens, le prix du meilleur designer de l’année 2020 dans la catégorie Accessoires par le Council of Fashion Designers of America (CFDA).

AOC rocking an oxblood Telfar shopping bag on Capitol Hill deserves your immediate attention. pic.twitter.com/sM5DAqxObD — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) August 24, 2020

Et si le Shopping Bag Telfar a fait la réputation de la marque (qui vend aussi des vêtements), voilà que cette dernière s’essaye enfin à d’autres modèles comme le Duffle (format bowling) et le Circle (en forme de demi-lune pincée entre deux cerceaux). Outre une collab’ brutalement avortée avec Gap, et d’autres réussies avec UGG ou l’équipe sportive du Libéria pour les Jeux olympiques, Telfar compte encore plus se faire connaître grâce à une nouvelle collection avec Eastpak.

Telfar x Eastpak, la collab’ de sacs de créateur accessibles et increvables

Fondée d’abord sous le nom de Eastern Canvas Products USA, Inc. en 1952 pour fabriquer des sacs destinées à l’armée étatsunienne, cette marque de bagagerie a le chic pour créer des modèles réputés tellement increvables qu’ils sont garantis à vie. Du coup, si les amateurs de sacs Telfar pouvaient regretter le fait que leur similicuir s’abîmait relativement vite dans les coins (ce qui tient d’une usure normale pour ce genre de matière, et non un défaut de qualité de la part de la marque), cette collab’ pourrait bien améliorer la donne.

YOU ASKED FOR IT — so we FINALLY made a ████, in collaboration with ████®, with ████, ████ and ████, ALL STYLES dropping MARCH 25— BLIND PRE-ORDER just in time for ████. ONLY at https://t.co/EpbOnsgxIz pic.twitter.com/l4ooMAyU2S — TELFAR (@TELFARGLOBAL) March 23, 2022

Mais c’est surtout la promesse de proposer des sacs Telfar x Eastpak à la fois pointus et encore moins chers, à un public encore plus large. Disponibles à la vente à partir du 25 mars 2022, les quatre sacs vont de 100€ pour le plus petit (le Circle Bag) à 180€ pour le plus grand (le Large Shopper Bag, qui est vraiment immense). Soit, encore un pas supplémentaire vers l’idéal d’un luxe le plus inclusif possible, plutôt qu’exclusif.

Qui osera pré-commender un sac à l’aveugle ?

Pour teaser la collection qui sort officiellement le 25 mars à 17 heures, heure hexagonale, Telfar propose d’ores et déjà de pré-commander à l’aveugle, en feignant de censurer pour le moment avec quelle marque se fait la collab’ en question. Mais certains visuels ont fuité, pour le plus grand bonheur des fans de la marque. Ces derniers ont ainsi pu découvrir qu’il s’agissait en fait des designs déjà bien connus de Telfar, mais dans la fameuse toile de nylon Eastpak increvable que presque tous les collégiens et lycéens occidentaux ont pu croiser ou porter en guise de cartable. Le Birkin de Bushwick est donc bien parti pour conquérir toujours plus de monde.

Girls we are getting a Telfar x Eastpak collab. 😍 pic.twitter.com/vOmcFyYdWy — 𝕝𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕝𝕒𝕔𝕖𝕤 (@little_laces) March 23, 2022

