Que raconte la robe de marié(e) de Kid Cudi aux CFDA 2021 ?

Aux « Oscars de la mode », Kid Cudi portait une robe de marié(e) en dentelle et tenait la main de son créateur, qui lui a même soulevé son voile devant les photographes. Un message fort mais flou quant à l’assouplissement des normes de genres ?

Si la cérémonie des CFDA sont à la mode ce que les Oscars sont au cinéma, la première peinent tout de même à attirer autant l’attention que les seconds. Pourtant, ce n’est pas faute de brasser beaucoup d’argent et de tout donner sur le tapis rouge, comme l’a prouvé la dernière soirée, le 10 novembre 2021 à New York !

Kid Cudi vole la vedette à Zendaya et Anya Taylor-Joy aux CFDA 2021

Par exemple, Zendaya portait une brassière et une jupe assortie à basque, l’ensemble signé Vera Wang pour venir recevoir le prix d’icône mode de l’année aux CFDA 2021.

De son côté, Anya Taylor-Joy a opté pour un bibi léopard à voilette en résille et des gants du même motif animalier, ainsi qu’une veste de tailleur à basque, portée à même la peau, dans une toile de tissu au violet profond, rendu d’autant plus hypnotisant par son effet moiré (les reflets changeants comme des ondulations), une mini-jupe et des escarpins assortis.

Dans ce look de la maison Oscar de la Renta (et Cara Delevingne à son bras), l’acrice venait récupérer le trophée de visage de l’année aux CFDA 2021.

Mais c’est peut-être le rappeur Kid Cudi, décidément toujours plus aventureux niveau style, qui a le plus marqué les esprits par sa toilette audacieuse à la soirée de remise des prix du Conseil des créateurs de mode américains 2021.

Kid Cudi en robe de marié(e) ERL sur le tapis rouge des CFDA 2021

Ainsi, le rappeur a opté sur le tapis rouge des CFDA 2021 pour une robe de mariée de la marque ERL. Soit les initiales de Eli Russell Linnetz, jeune créateur, qui a un temps officier comme directeur créatif pour Lady Gaga ou Kanye West, en compétition ce soir là pour le prix du designer américain émergent de l’année.

S’il n’a pas triomphé dans les urnes (c’est Edvin Thompson, de la marque Theophilio qui a emporté cette catégorie), l’une de ses créations a clairement su gagner tous les regards ce soir-là.

Outre une teinture des cheveux rouge vif et un smokey eye bien charbonneux comme il se doit, Kid Cudi portait donc un voile de mariage, une veste de smoking (ou plutôt un spencer car la pièce lui arrive vraisemblablement mi-dos) ivoire aux revers de satin, et une robe intégralement en dentelle blanche, avec le buste transparent mais la partie jupe doublée pour un volume à la forme cloche lui arrivant aux chevilles.

Des gants et collants de dentelle immaculée, ainsi que des baskets crème avec des cristaux fleuris complétaient le look.

Le designer lui-même en smoking traditionnel devenait le meilleur accessoire du rappeur puisqu’il lui a soulevé le voile avant de lui tenir la main devant le parterre de photographes du tapis rouge.

Ce que la robe de marié(e) de Kid Cudi raconte des masculinités

Kid Cudi dans sa robe de marié(e) de la marque ERL aux CFDA 2021. © @erl__________

Portée par un rappeur en vue, cette robe de marié(e) raconte donc peut-être un assouplissement possible des attentes genrées en matière de tapis rouge. La pandémie a grandement challengé l’économie de la carpette écarlate, où de nombreux hommes se sont donc enfin permis de porter autre chose que des smokings classiques afin de tenter de marquer les esprits à une période où le monde n’en avait cure.

C’est aussi le milieu réputé sexiste et viriliste, pour ne pas dire homophobe, du rap qui semble également bouger. Grâce notamment à un trublion comme Lil Nas X qui chamboule à chacune de ses apparitions publiques les codes du tapis rouges, et fait du choc son fond de commerce, en plus d’un acte engagé à l’encontre d’une vision trop binaire des identités et expressions de genres.

Fervent défenseur des questions de santé mentale, Kid Cudi rejoint donc depuis quelques mois ce mouvement de libre expression stylistique et identitaire : en crop top à Coachella en 2014, en robe hommage à Kurt Cobain pour performer au Saturday Night Live le 10 avril 2021, et aujourd’hui en robe de marié(e) aux CFDA 2021.

Kid Cudi en robe de marié(e) rend-il pour autant la chose plus portable pour tous les hommes ?

Nuançons tout de même : l’espace-temps du tapis rouge reste une parenthèse sociale où la transgression tient de l’attendu, de l’autorisé, et même de l’espéré pour sa dimension spectaculaire (l’attention médiatique étant quelque chose qui se monétise).

Autrement dit : même si l’on peut s’y montrer dans une tenue hors de l’ordinaire, exceptionnelle, cela ne fait que confirmer la règle de l’interdiction pour le commun des mortels. Ce n’est pas parce que Kid Cudi se balade en robe sur un tapis rouge qu’un jeune homme peut en faire autant dans une petite ville française sans risquer des agressions verbales, voire physiques, par homophobie.

Gageons qu’au-delà de sa dimension de provocation pour le tapis rouge, la robe de marié(e) de Kid Cudi souffle tout de même un vent de liberté dans les mentalités — du milieu de la mode, du rap, et à force de répéter ce genre de gestes, du grand public.

Le palmarès complet des CFDA 2021

Designer américain de prêt-à-porter femme de l’année : Christopher John Rogers, de la marque du même nom.

Designer américain de prêt-à-porter homme de l’année : Emily Bode Aujla, de la marque Bode.

Designer américain d’accessoires de l’année : Telfar Clemens, de la marque Telfar.

Designer émergent de l’année : Edvin Thompson, de la marque Theophilio.

Designer international de prêt-à-porter femme de l’année : Demna Gvasalia, de Balenciaga.

Designer international de prêt-à-porter homme de l’année : Grace Wales Bonner, de la marque Wales Bonner.

Prix de la création d’entreprise : la créatrice de la marque Brother Vellies, Aurora James, pour avoir développé le 15 Percent Pledge (« l’engagement des 15% » qui incite les boutiques multi-marques à vendre au moins 15% de créateurs non-blancs).

Prix de l’influence positive : le syndicat de mannequin Model Alliance et sa fondatrice Sara Ziff.

Prix Geoffrey Beene pour l’ensemble d’une carrière : le créateur de mode Dapper Dan.

Prix du média de l’année : Nina Garcia, du ELLE étatsunien.

L’hommage du conseil d’administration : la créatrice de mode Yeohlee Teng.

Prix de l’éco-responsabilité : la marque Patagonia.

Crédit photo de Une : Instagram de Kid Cudi, ERL, et le CFDA.