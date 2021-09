De Lil Nas X à Billie Eilish, le top 10 des looks beauté aux MTV VMA 2021

Ce 12 septembre s’est déroulée la 40e cérémonie des MTV VMA 2021 au Barclays Center de Brooklyn — une soirée placée sous le signe de la musique évidemment, mais aussi de la beauté. Voici les 10 looks qui nous ont marquées !

Chaque année, les MTV VMA regorgent de looks plus pointus et audacieux les uns que les autres. Et même si cette cérémonie 2021 n’a pas brillé par son originalité, certaines mise en beauté méritent quand même qu’on parle d’elles !

Les yeux argentés de Normani

Si la performance de Normani aux côtés de Teyana Taylor était exceptionnelle, sa mise en beauté a, elle aussi, retenu toute notre attention. Yeux chromés, bouche dégradée, cheveux parfaitement tressés… Elle n’a rien laissé au hasard et ça se voit.

Le look minimaliste de Billie Eilish

Loin de vouloir en faire trop, Billie Eilish a opté pour un look minimaliste lors de cette dernière cérémonie des MTV VMA. Son carré blond platine, sa bouche glossy et son smoky léger ont parfaitement rempli la mission de mettre en valeur sa beauté naturelle. Less is more.

Le smoky eye de Tinashe

Hier soir Tinashe a choisi d’opter pour un look solaire mettant en avant son regard. Avec un smoky eye charbonneux, elle a remis au goût du jour cette technique qui avait quelques peu disparu sous la montée en puissance du liner graphique.

Les wet hair de Megan Fox

Megan Fox a probablement servi l’un des plus beaux looks beauté des VMA 2021. Avec ses wet hair, son teint hâlé, ses sourcils dessinés et son gloss beige rosé, elle remporte tous les suffrages !

Le mulet bouclé de Lil Nas X

Lil Nas X semble suivre de très près les tendances beauté du moment. Sur le tapis rouge, il a misé sur une coupe mulet longue et bouclée qu’il a ensuite délaissée pour retourner à sa coupe courte habituelle sur scène.

Le look Y2K d’Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo a mélangé toutes les influences Y2K du moment pour se concocter un look à la fois relativement minimaliste et très tendance. Une bouche rosée bien dessinée, des joues soulignées par un blush intense, un kitten liner et des sourcils brossés vers le haut… Finalement il n’en faut pas plus à cette mise en beauté pour faire de l’effet !

Le visage perlé de Machine Gun Kelly

Même si Machine Gun Kelly n’a pas seulement fait parler de lui en bien lors de cette cérémonie des VMA (cf. sa petite altercation avec le boxer Connor McGregor), son look a le mérite qu’on s’y intéresse de près.

Et pour cause, certaines parties de son visage étaient recouvertes de perles argentées disposées en grappes ! Un look très arty et esthétique auquel il fallait penser.

Le liner de Camila Cabello

Camila Cabello nous a subjuguées avec un look monochromatique qui lui permet de sortir son épingle du jeu. Son liner disposé sous forme de points aux différentes nuances, son blush rosé, sa bouche nude et ses ongles fushia… L’unification de sa mise est beauté est très réussie.

La bouche glossy de Madison Beer

S’il on retient le look de Madison Beer, ce n’est pas grâce à ses sourcils bien dessinés ou son regard élancé, mais grâce à sa bouche soulignée par un crayon marron et remplie d’un gloss légèrement plus clair pour donner cet effet très années 2000 dont on ne se lasse pas cette saison.

Le liner dramatique de Charli XCX

Charli XCX a opté pour une mise en beauté du teint et de la bouche relativement minimaliste au profit d’un regard souligné d’un liner dramatique dont seules Cher et Cléopâtre ont le secret.

De votre côté, quel est le look beauté qui vous a le plus plu lors de cette 40ème cérémonie des MTV VMA ? Dites-nous tout !

