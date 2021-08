Entre « l’Italian Bob », le « French Bob », le « Diana Bob » ou le « Boyfriend Bob », cet été, une vague de coupes au carré va s’abattre sur le monde !

Tous les ans c’est la même chose : après avoir passé du temps à laisser pousser nos cheveux, l’arrivée des beaux jours donne envie de tout couper. Et si certaines passent à l’acte, d’autres, plus frileuses, préfèrent garder leurs cheveux longs par simplicité de coiffage ou par envie.

Maiiis il se trouve que pendant nos longues minutes de scroll (il faut bien remplacer l’apéro par quelque chose), on a pu constater qu’une tendance commençait doucement, mais sûrement à envahir les réseaux sociaux : le carré ! Et vous allez voir que des « bob », il y en a beaucoup…

Carré italien, français, boyfriend… quelle est la différence ?

On n’a jamais vu autant de carrés différents en aussi peu de temps ! Une popularité telle qu’on aurait presque du mal à savoir quelles sont les différences entre tous ces types de « bob » qui affluent sur les réseaux sociaux. Et si on décortiquait tout ça ensemble ?

L’Italian Bob

L’Italian Bob est un carré court qui débute au niveau de la bouche et peut parfois légèrement remonter sur l’arrière de la nuque : il est l’inverse du carré plongeant.

Ce qui est pratique chez lui, c’est qu’il peut être porté par tous les types capillaires, mais est davantage dédié aux cheveux bouclés, frisés, crépus dont les ondulations et les boucles très serrées vont joliment remonter pour donner un effet Dolce Vita à tomber.

Le French Bob

Le French Bob ou le carré court à la française est inspiré des années 20. C’est une coupe très courte, dont les longueurs tombent au niveau de la naissance du cou ou de la mâchoire.

Mais évidemment, tout le monde l’adapte à sa façon en fonction de ses besoins et de ses envies : elle peut être surmontée d’une frange courte (pour un effet très Flapper) ou d’une mèche floue qui ressemble à une frange rideau pour un effet plus moderne ! Que vous soyez adepte du brushing lisse ou des ondulations, vous pouvez voguer au gré de vos envies avec cette coupe ultra tendance.

Le Boyfriend Bob

Le Boyfriend Bob, c’est la coupe qu’on voit un peu partout en ce moment. Inspirée des années 1990, elle fait écho à la coiffure que portaient les boys bands à cette période — vous savez, les cheveux qui vont jusqu’à la nuque et qui se rabattent derrière les oreilles.

Sauf que cette fois, ce sont les femmes qui ont pris possession de cette coupe aux allures grunge et elles ont fait de cette coiffure un it ultra tendance que l’on retrouve même dans les plus grands défilés du moment !

Le Diana Bob

On vous en avait déjà parlé dans un précédent article, mais le Diana Bob est un tel succès qu’il fallait absolument qu’on en remette une couche. Pour faire simple, cette coiffure fait écho à celle de Lady Di dans les années 80 : ce carré tout en volumes et en dégradés qui fait partie de son look signature. Eh bien il revient, mais dans une version beaucoup plus moderne cette fois ! C’est la mannequin Kaia Gerber (6,2 millions d’abonnés sur Instagram) qui a été l’une des premières personnalités à l’adopter… et à l’assumer.

Son secret ? Jouer sur la subtilité. À quand votre tour ?

Pourquoi cette passion soudaine pour le carré ?

L’arrivée du « bob » en plein déconfinement mondial n’est pas vraiment un hasard. Et pour cause : l’envie de profiter, de prendre du temps pour vivre et se sentir bien dans sa peau ne s’est jamais fait autant sentir ! Nigella Miller, coiffeuse de célébrités, explique au Vogue US :

« J'aime son côté chic, et l’avantage c’est que cette coupe peut s’adapter à différentes formes de visage. Je pense que le bob est parfait pour l’été parce qu’il est facile à vivre et à entretenir ! Il fait tellement chaud : la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de nous prendre la tête avec nos cheveux. »

Évidemment, le succès de cette coupe ne réside pas que dans son côté pratique. Ses inspirations années 1980-1990, elles aussi, séduisent ! Des influences qui se combinent très bien avec la passion actuelle de la mode pour ces deux décennies qui reviennent au travers des vestes de blazer aux épaulettes XXL, des pantalons fuseaux et des tops lacés.

Alors si vous êtes plutôt team total look, vous savez ce qu'il vous reste à faire...

Crédit photo : Olya Prutskova / Pexels

