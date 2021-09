5 accessoires cheveux pile dans la tendance que vous pouvez choper en supermarché

Se faire un chignon ou une tresse, c’est cool et ça met le visage en valeur. Mais depuis quelques saisons, les cheveux commencent à se parer de barrettes papillon ou de chouchous colorés. Et la bonne nouvelle, c’est qu’on peut trouver ces petits accessoires au supermarché…

Pas besoin d’épier les rayons des boutiques de vêtements les plus pointues ou des magasins spécialisés pour pouvoir trouver des accessoires pour cheveux tendance. Et pour cause, il y a déjà tout ce qu’il faut au supermarché et à prix relativement bas ! Mais parmi toutes les petites merveilles qu’il est possible de trouver là-bas, quelles sont les pièces sûres à adopter facilement ?

Les barrettes colorées

Depuis quelques saisons, la barrette colorée revient et se décline dans toutes les nuances possibles. À clipper sur chaque côté du visage, elles permettent de tenir les deux mèches de devant tout en donnant un côté chic et vintage à la coiffure que l’on porte. Une vraie pièce mode à choisir en fonction de votre style et de vos envies.

La pince XXL

C’est probablement l’accessoire cheveux le plus tendance du moment. C’est simple : on le voit littéralement partout. À choisir XXL pour pouvoir facilement accrocher l’intégralité de vos cheveux (et qu’ils puissent tenir correctement), cette pince se trouve facilement au rayon coiffure des supermarchés. Colorée ou neutre… Elle s’adapte à votre look du jour pour un style inspiré de Rachel Green dans Friends.

Les pinces papillon

Accessoire préféré des millennials passionées de looks Y2K, la barrette papillon s’adapte très bien aux coiffures vintage inspirées de notre enfance. Taille mini ou XXL… Elles peuvent facilement se porter en accumulation (en mixant les couleurs) ou de façon plus anecdotique sur un seul côté de la chevelure. C’est à vous de décider !

Les pinces plates

Les pinces plates sont, à la base, plus pratiques, qu’esthétiques. Originellement, elles servent davantage à tenir les petits cheveux qui dépassent sans être trop perceptibles qu’à avoir ses prédispositions stylistiques. Mais les tendances en ont voulu autrement et l’accumulation de pinces plates dorées ou argentées sur un seul côté de la tête vient d’accéder au rang de coiffure à part entière. Et l’avantage, c’est que ça ne prend pas plus de 5 minutes…

Les chouchous épais

Qu’ils soient imprimés, en velours, en satin ou en soie… Les chouchous reviennent. Pour donner un côté pétillant à une queue de cheval, pour faire tenir un messy bun ou pour apporter une touche de vintage à une tresse, ils sont imparables.

Crédits de l’image de une : @jxnjuvv, @mckennafairey, _.throwbackswithkyria_, @chiaraferragni, @rosalia_guzman_9.

